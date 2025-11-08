Szupertájfun van születőben: újra evakuáció indul a távol-keleti szigetországban

A szigeteket fenyegető újabb, különösen erős vihar kevesebb mint egy héttel azután érkezik, hogy a Kalmaegi tájfun lesújtott az országra, legalább 200 ember halálát okozva. A PAGASA előrejelzése szerint a most még fejlődő szakaszban lévő

Fung-wong a partot érése előtt szupertájfunná erősödhet, tartósan legalább 185 km/órás széllel.

A hatóságok heves esőzésekre és életveszélyes vihardagályokra figyelmeztetnek.

Több iskola hétfőre tanítási szünetet vagy online oktatást jelentett be, a Philippine Airlines pedig több belföldi járatát törölte. A vihar várhatóan gyorsan gyengül a partot érés után, ugyanakkor, amíg áthalad Luzon felett, nagy valószínűséggel továbbra is tájfun erősségű lesz.

Az ország keleti térségeiben már szombat este megkezdődtek a heves esőzések és az erős széllökések

– közölte a PAGASA egyik tisztviselője.

Bár az ország nagy része érintett lehet, különös aggodalom övezi azokat a területeket, amelyek közvetlen csapást kaphatnak, például a Luzon déli partjaihoz közeli, kis Catanduanes szigetét, ahol arra kérik, hogy a vihar érkezése előtt költözzenek magasabban fekvő helyekre. A polgári védelem szóvivője szerint a kitelepítéseket legkésőbb vasárnap reggelig végre kell hajtani; heves esőben vagy viharos szélben már nem szabad megkísérelni azokat.

A Fung-wong miatt felfüggesztették a mentési műveleteket is, amelyek a Kalmaegi tájfun pusztítása nyomán zajlottak;

amely az idei év egyik legerősebb vihara volt. A Fülöp-szigeteken legalább 204 halálos áldozatot erősítettek meg, és több mint 100 embert továbbra is keresnek. Vietnámban öt ember halt meg; a vihar fákat csavart ki, tetőket tépett le és nagy üvegfelületeket tört be.

A Fülöp-szigeteki kormány a Kalmaegi után, és a közelgő viharra készülve országos katasztrófahelyzetet hirdetett.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images