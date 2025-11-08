Korlátozzák az űrrakéta-indításokat az Egyesült Államokban: fontos űrmisszió kerülhet veszélybe

A döntés célja a repülőterekre nehezedő nyomás enyhítése, miközben a szövetségi kormány rekordhosszúságú leállása a második hónapjába lépett. Ahogy azt már megírtuk, az amerikai Közlekedési Minisztérium és az FAA a hét elején elrendelte, hogy 40 nagy repülőtéren csökkentsék a járatszámot: péntektől 4 százalékkal, amely a jövő hét végére 10 százalékra emelkedhet.
A Szövetségi Légügyi Hivatal bejelentése szerint
a hatóság korlátozza a navigálható légtérhez való hozzáférést, és időablakot szab a kereskedelmi rakétaindításoknak.
Az FAA közlése szerint november 10-én, keleti parti idő szerint 6:00-kor (11:00 GMT) lép életbe az új rend: kereskedelmi űrstartok csak 22:00 és 6:00 között hajthatók végre (03:00–11:00 GMT).
A korlátozások célja, hogy a lehető legalacsonyabbra vegyék a légtérzárak okozta fennakadásokat Florida felett – a NASA Kennedy Űrközpontja és a Cape Canaveral Űrhaderő-állomás térségében –, valamint a kaliforniai Vandenberg Űrhaderő-bázis környékén. Erre azért van szükség, mert az irányítói létszámhiány miatt egyre nőnek a légi forgalmi késések.
Nehéz pontosan felmérni, milyen hatással lesz mindez az országos légi közlekedésre, de az intézkedés olyan időszakban érkezik, mikor minden korábbinálsűűbb az űrrakéták indítási ütemezése az Egyesült Államokban.
A korlátozásban leginkább az Elon Musk által vezetett SpaceX űrvállalat érintett, amely rendszeresen bocsát fel Starlink műholdakat alacsony Föld körüli pályára, a megakonstellációja folyamatos bővítéséhez. A vállalat idén már több mint 140 Starlink-küldetést teljesített.
Más szolgáltatók és küldetések is kénytelenek lehetnek átütemezni indításaikat.
A korlátozás életbe lépése előtt szeretnének rajtolni a NASA ESCAPADE Mars-küldetésének iker űrszondái, amelyeket a Rocket Lab űripari vállalat épített. Az indítás november 9-én, keleti parti idő szerint 14:45-kor (19:45 GMT) lenne a Blue Origin New Glenn rakétájával.
Ha a november 9-i start bármilyen okból elmarad, az ESCAPADE a tilalmi időszakban nem kap újabb indítási lehetőséget.
Az intézkedés az adatok értékeléséről és a rendszerben felgyülemlő kockázat mérsékléséről szól, miközben az irányítók továbbra is fizetés nélkül dolgoznak. Ma, holnap és holnapután is biztonságos repülni a meghozott proaktív lépéseknek köszönhetően
– írta az X-en Sean Duffy, a Közlekedési Minisztérium vezetője és a NASA megbízott adminisztrátora.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
