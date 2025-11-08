  • Megjelenítés
Kudarcba fulladtak a béketárgyalások a forrongó térségben: nem teljesült az atomhatalom feltétele
Globál

Kudarcba fulladtak a béketárgyalások a forrongó térségben: nem teljesült az atomhatalom feltétele

Portfolio
Megszakadtak az afganisztáni–pakisztáni béketárgyalások, de a két ország között továbbra is tűzszünet áll fenn. Ez már néhány héten belül a második alkalom, hogy a felek nem tudtak megegyezni az Isztambulban zajló tárgyalásokon.

Zabihullah Mudzsáhid, a tálibok szóvivője szombaton közölte:

a tárgyalások azért futottak zátonyra, mert Iszlámábád azt követelte, hogy Afganisztán vállaljon felelősséget Pakisztán belső biztonságáért.

Szerinte ez országuk "kapacitásán túlmutató" elvárás. Azt is hangsúlyozta:

Az eddig létrejött tűzszünetet a részünkről nem sértettük meg, és továbbra is tartani fogjuk.

Még több Globál

Napokon belül eleshet az erődváros, egyre több a gyanús esemény a NATO légterében - Háborús híreink hétfőn

Keményen üzent Zelenszkij az ukrán korrupciós botrány érintettjeinek

Közel-keleti feszültségek: itt a nagy fordulat

A fegyvernyugvás a két dél-ázsiai szomszéd között továbbra is érvényben van.

Khawaja Muhammad Asif pakisztáni védelmi miniszter pénteken arról számolt be, hogy

az Isztambulban folytatott egyeztetések összeomlottak, amelyek célja a határ menti összecsapások kiújulásának megelőzése volt.

Hozzátette, a tűzszünet mindaddig fennmarad, amíg Afganisztán felől nem érkezik támadás.

Az afgán és a pakisztáni csapatok csütörtökön rövid időre tűzpárbajt vívtak a közös határnál, éppen azon a napon, amikor Isztambulban újraindultak a béketárgyalások.

A pakisztáni és az afgán fegyveres erők múlt hónapban is összecsaptak, a harcokban több tucatnyian meghaltak. Ez volt a legsúlyosabb erőszakhullám azóta, hogy a tálibok 2021-ben visszatértek a hatalomba Afganisztánban.

A felek októberben Dohában tűzszünetet írtak alá. A múlt héten Isztambulban tartott második tárgyalási forduló azonban nem zárult hosszú távú megállapodással, mert vita maradt az Afganisztánban működő, Pakisztánnal szemben ellenséges fegyveres csoportok ügyében.

Kapcsolódó cikkünk

Teljes kudarcba fulladtak az isztambuli béketárgyalások, pedig négy napon át gyűrték egymást a felek

Nyílt háború felé sodródik az atomhatalom, semmit nem ér a tűzszünet

Küszöbön a nyílt háború – Súlyos fenyegetést küldött az atomhatalom

Rakétaverseny robbant ki a felemelkedő nagyhatalmak között: ez termonukleáris háborúval is fenyegethet

Fordulat az atomhatalom határmenti konfliktusában, megszületett a megállapodás

Ma kezdetét veszi a régóta várt béketárgyalás a Közel-Keleten

Küszöbön az újabb háború - Napok óta megy a lövöldözés az atomhatalom határvidékein

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kína markában a kritikus nyersanyagok

Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Construction 2025

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Portfolio Investment Day 2025

2025. november 18.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025

2025. november 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Fontos információk derültek ki az amerikai pénzügyi védőpajzsról - Mit csinál a forint?
Kiderülhetett az igazság: mit ígért valójában Trump Orbánnak az orosz energiáról
Hát itt meg mi folyik? Több tucat Leopard 2A6-ot kaphatott volna Ukrajna, Kijevnek egy sem kellett belőle
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility