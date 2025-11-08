Kudarcba fulladtak a béketárgyalások a forrongó térségben: nem teljesült az atomhatalom feltétele

Zabihullah Mudzsáhid, a tálibok szóvivője szombaton közölte:
a tárgyalások azért futottak zátonyra, mert Iszlámábád azt követelte, hogy Afganisztán vállaljon felelősséget Pakisztán belső biztonságáért.
Szerinte ez országuk "kapacitásán túlmutató" elvárás. Azt is hangsúlyozta:
Az eddig létrejött tűzszünetet a részünkről nem sértettük meg, és továbbra is tartani fogjuk.
A fegyvernyugvás a két dél-ázsiai szomszéd között továbbra is érvényben van.
Khawaja Muhammad Asif pakisztáni védelmi miniszter pénteken arról számolt be, hogy
az Isztambulban folytatott egyeztetések összeomlottak, amelyek célja a határ menti összecsapások kiújulásának megelőzése volt.
Hozzátette, a tűzszünet mindaddig fennmarad, amíg Afganisztán felől nem érkezik támadás.
Az afgán és a pakisztáni csapatok csütörtökön rövid időre tűzpárbajt vívtak a közös határnál, éppen azon a napon, amikor Isztambulban újraindultak a béketárgyalások.
A pakisztáni és az afgán fegyveres erők múlt hónapban is összecsaptak, a harcokban több tucatnyian meghaltak. Ez volt a legsúlyosabb erőszakhullám azóta, hogy a tálibok 2021-ben visszatértek a hatalomba Afganisztánban.
A felek októberben Dohában tűzszünetet írtak alá. A múlt héten Isztambulban tartott második tárgyalási forduló azonban nem zárult hosszú távú megállapodással, mert vita maradt az Afganisztánban működő, Pakisztánnal szemben ellenséges fegyveres csoportok ügyében.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
