Kudarcba fulladtak a béketárgyalások a forrongó térségben: nem teljesült az atomhatalom feltétele

Megszakadtak az afganisztáni–pakisztáni béketárgyalások, de a két ország között továbbra is tűzszünet áll fenn. Ez már néhány héten belül a második alkalom, hogy a felek nem tudtak megegyezni az Isztambulban zajló tárgyalásokon.

Zabihullah Mudzsáhid, a tálibok szóvivője szombaton közölte:

a tárgyalások azért futottak zátonyra, mert Iszlámábád azt követelte, hogy Afganisztán vállaljon felelősséget Pakisztán belső biztonságáért.

Szerinte ez országuk "kapacitásán túlmutató" elvárás. Azt is hangsúlyozta:

Az eddig létrejött tűzszünetet a részünkről nem sértettük meg, és továbbra is tartani fogjuk.

A fegyvernyugvás a két dél-ázsiai szomszéd között továbbra is érvényben van.

Khawaja Muhammad Asif pakisztáni védelmi miniszter pénteken arról számolt be, hogy

az Isztambulban folytatott egyeztetések összeomlottak, amelyek célja a határ menti összecsapások kiújulásának megelőzése volt.

Hozzátette, a tűzszünet mindaddig fennmarad, amíg Afganisztán felől nem érkezik támadás.

Az afgán és a pakisztáni csapatok csütörtökön rövid időre tűzpárbajt vívtak a közös határnál, éppen azon a napon, amikor Isztambulban újraindultak a béketárgyalások.

A pakisztáni és az afgán fegyveres erők múlt hónapban is összecsaptak, a harcokban több tucatnyian meghaltak. Ez volt a legsúlyosabb erőszakhullám azóta, hogy a tálibok 2021-ben visszatértek a hatalomba Afganisztánban.

A felek októberben Dohában tűzszünetet írtak alá. A múlt héten Isztambulban tartott második tárgyalási forduló azonban nem zárult hosszú távú megállapodással, mert vita maradt az Afganisztánban működő, Pakisztánnal szemben ellenséges fegyveres csoportok ügyében.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio