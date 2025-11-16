Húsz évet kell várnia, aki letelepedne Nagy-Britanniában

Az Egyesült Királyság az elmúlt évtizedek legátfogóbb menekültügyi reformját jelentette be. A menekültstátusz ideiglenes lesz,
a végleges letelepedéshez vezető út időtartama pedig a jelenlegihez képest négyszeresére, 20 évre nő.
A Munkáspárt vezette kormány az utóbbi időben szigorította bevándorláspolitikáját, különösen a Franciaországból induló, illegális kishajós átkelések ügyében. A fordulatot a Reform UK párt erősödése is ösztönözte, amely a migrációt központi témává tette.
A kabinet közölte, hogy a dán megközelítésből merít ihletet. Dánia Európában az egyik legszigorúbb szabályozást alkalmazza, miközben a kontinensen erősödő bevándorlásellenes hangulat több országban is szigorításokhoz vezetett. A dán modellt jogvédő szervezetek széles körben bírálták.
A belügyminisztérium szombat késő este kiadott közleménye szerint megszűnik a törvényi kötelezettség bizonyos menedékkérők támogatására, ideértve a lakhatást és a heti juttatásokat. A Shabana Mahmood vezette tárca közölte: az intézkedések azokra vonatkoznak majd, akik munkaképesek, de nem vállalnak munkát, valamint azokra, akik megszegik a törvényt. A kormány az adófizetői forrásokat azokra összpontosítaná, akik hozzájárulnak a gazdasághoz és a helyi közösségekhez.
A minisztérium azt is jelezte, hogy a menekültek védelme "ezentúl ideiglenes, rendszeresen felülvizsgált és visszavonható" lesz, ha a származási országot biztonságosnak minősítik. Mahmood a Sky Newsnak azt mondta: "A mi rendszerünk különösen bőkezű más európai országokhoz képest: öt év után gyakorlatilag automatikusan le lehet telepedni. Ezt meg fogjuk változtatni." Hozzátette: a menekültstátuszt két és fél évente felülvizsgálják, és "jóval hosszabb, 20 éves út vezet majd a végleges letelepedéshez".
Mahmood hétfőre további részleteket ígért, köztük bejelentést az Emberi Jogok Európai Egyezménye 8. cikkéről. A kormány szerint az Egyesült Királyság maradna az EJEE részes állama, de megváltoztatnák a 8. cikk, vagyis a családi élethez való jog értelmezését. Mahmood úgy fogalmazott: a szabályt jelenleg "olyan módon alkalmazzák, amelynek célja, hogy megakadályozza azok kitoloncolását, akik a bevándorlási szabályok alapján nem jogosultak az országban maradásra".
Az Egyesült Királyságban a 2025. márciusig tartó egy évben 109 343 menedékkérelmet nyújtottak be. Ez 17%-os emelkedés az előző évhez képest, és 6%-kal haladja meg a 2002-es, 103 081-es csúcsot. Mahmood közölte, hogy a kormány több "biztonságos és legális" út megnyitását tervezi a menedékkérők számára, mert Nagy-Britanniának is ki kell vennie a részét a veszély elől menekülők megsegítéséből.
A belügyminisztérium szerint a reformok célja, hogy "megfeleljenek, sőt egyes területeken túl is szárnyalják" Dánia és más európai országok gyakorlatát. Ezekben a rendszerekben a menekültstátusz ideiglenes, a támogatások feltételekhez kötöttek, és elvárás az integráció. Dánia rendszerében a menedékkérők jellemzően két évre kapnak ideiglenes tartózkodási engedélyt, amely lejártakor újra kell pályázniuk. Hazatoloncolhatók, ha az otthoni országukat biztonságosnak ítélik, és a honosodás útja is meghosszabbodott. A brit belügy szerint a dán szigorítások negyvenéves mélypontra csökkentették a menedékkérelmek számát, és az elutasított kérelmezők 95%-át kitoloncolták.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
