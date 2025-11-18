Nukleáris dominóhatástól tart a diktatúra: kemény válaszlépéseket lengetett be Phenjan

Észak-Korea kijelentette, hogy „nukleáris dominóhatást” okozhat a nukleáris tengeralattjárók építéséről szóló megállapodás, amelyet Szöul kötött Washingtonnal. A déli elnök, I Dzsemjong nemrégiben biztonsági és kereskedelmi megállapodást jelentett be a nyugati nagyhatalommal, amely rési szövetségese. Ebben szerepel az is, hogy nukleáris meghajtású tengeralattjárókat fejlesszenek. Dél-Korea úgy fogalmazott, hogy „támogatást kapott az urándúsítás és a kiégett fűtőelemek újrafeldolgozása feletti hatáskörünk kiterjesztéséhez”.

Phenjan nem vette jó néven, hogy a szomszédjában ilyen tervek merültek fel, szerintük mindez „veszélyes konfrontációs kísérlet”. Szerintük ezzel destabilizálják a helyzetet az ázsiai-csendes-óceáni térségben, valamint „lehetetlenné teszi a nukleáris ellenőrzést a globális szférában”.

A közös megállapodás dokumentumai, amelyeket az Egyesült Államok és Dél-Korea rezsimváltása óta először tettek közzé, arra utalnak, hogy az USA és Dél-Korea továbbra is konfrontatív marad számunkra... és az USA-Dél-Korea szövetség veszélyesebbé válik, ami egy ingatagabb regionális biztonsági helyzetet jelez

– írta Phenjan közleményben.

Azt is kifejtették, hogy amennyiben Szöul nukleáris tengeralattjárókkal fog rendelkezni, akkor biztosan ellenintézkedéseket fognak tenni. Észak-Korea az elmúlt hetekben tesztelte a saját fejlesztésű ballisztikus hajtóművét, hamarosan pedig az interkontinentális ballisztikus rakétáik (ICBM) gyakorlatai jöhetnek.

Érdekesség, hogy Phenjan azután reagált így, hogy a déliek tárgyalást szerettek volna kezdeményezni a határkonfliktusok megelőzése érdekében. A két ország között hét éve nem került sor hasonló párbeszédre.

