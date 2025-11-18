Van egy komoly problémája az egész világ átformálására fejlesztett amerikai szuperfegyvernek

Az Aranykupola névre keresztelt rendszer az USA védelmi prioritásainak jelentős átalakulását jelzi. A program irányítását Michael Guetlein tábornok kapta meg, aki különleges beszerzési jogkörökkel rendelkezik majd, ami a szokásosnál gyorsabb fejlesztést tesz lehetővé. A rendszer előtt álló legnagyobb kihívás, hogy
nemcsak a hagyományos ballisztikus rakéták ellen kell védelmet nyújtania, hanem a cirkálórakéták és a hiperszonikus rakéták ellen is, amelyek sokkal nehezebben követhetők és semlegesíthetők.
A cirkálórakéták kiszámíthatatlan repülési pályát követhetnek, akár egy célpont felett is képesek körözni, míg a hiperszonikus rakéták sebessége és manőverezési képessége megnehezíti az azonosításukat és elfogásukat. A szakértők szerint a rendszer egyik legnagyobb problémája az úgynevezett "hiányzási arány", vagyis hogy hány elfogórakétára van szükség ahhoz, hogy mindig legyen elérhető eszköz egy támadás elhárítására.
Az Aranykupola működéséhez kiterjedt észlelési és követési infrastruktúrára lesz szükség, amelyben kulcsszerepet játszanak majd az űrbe telepített megfigyelőrendszerek. A műholdak azonban nem tudnak egy helyben maradni, így a Föld forgása és a műholdak mozgása befolyásolja a megfigyelési képességeket. A rendszer kiépítése jelentős költségekkel jár majd, beleértve a műholdak rendszeres cseréjét is, hiszen a kereskedelmi műholdak élettartama általában 5-10 év, míg a rendszer tervezett élettartama 20 év.
Oroszország és Kína várhatóan destabilizáló tényezőként tekint majd az Aranykupolára, ami új fegyverkezési versenyhez vezethet. A szakértők szerint a két nagyhatalom valószínűleg olyan módszereket fog keresni - akár kinetikus támadásokkal a műholdak ellen, akár kibertámadásokkal -, amelyekkel megkerülhetik az amerikai védelmi rendszert.
Címlapkép forrása: Chris Kleponis/CNP/Bloomberg via Getty Images
