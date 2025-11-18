Mikor jöhet az első nagyobb hó Magyarországon? – Már látszik valami az előrejelzési térképeken

A mediterrán ciklon létrejöttét a bennünket is elárasztó poláris légtömeg és a nedves szutrópusi levegő Olaszország feletti keveredése okozza. Ez a Kárpát-medencében is nagy területen adhat áztató, nagyságrendileg 10-30 mm csapadékot – írják.
Nagy kérdés azonban, hogy ez a csapadék hol fog hó formájában lehullani, ha hull egyáltalán. Ebben a tekintetben még sok a bizonytalanság, ugyanis ilyen esetekben a halmazállapot néhány tizedfokon múlhat.
A Dunántúl és Felvidék nagy része valószínűleg már pénteken a ciklon hátoldalára kerül (de ebben is van bizonytalanság), így ezeken a területeken van legnagyobb esély arra, hogy az eső havazásba váltson
– olvasható az előrejelzésben.
Két forgatókönyv látszik most.
- Az egyik szerint a Dunántúlon síkvidéken is megmaradt néhány centiméternyi hó, a középhegységekben pedig akár 20-30 cm-es hóréteg is kialakulhat.
- A másik szerint a délkeleti megyékben van esély pár centis hóréteg/latyak képződésére.
A The Weather on Maps felhívja a figyelmet, hogy a hét második felében a télies körülmények miatt már téli gumira lesz szükség az autókon.
