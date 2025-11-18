Hatalmas üzletről csiripelnek a madarak: amerikai energiaóriás vásárolná fel a Lukoil legértékesebb eszközeit

A hírügynökség értesülése szerint az Exxon különösen a kazahsztáni eszközökre összpontosít, ahol mindkét cég érdekeltséggel bír a Karacsaganak és a Tengiz mezőkben. A Chevron, amely szintén partner ezekben a projektekben, ugyancsak vizsgálja a vásárlási lehetőségeket.

Két forrás szerint

az Exxon egy esetleges ajánlatot az iraki Nyugat-Kurna-2 mezőre is mérlegelhet, amelyet a Lukoil üzemeltet, és amely a vállalat legértékesebb eszköze.

Az Exxon korábban hosszú ideig a szomszédos Nyugat-Kurna-1 projekt operátora volt, mielőtt tavaly kivonult.

A társaság nem kívánta kommentálni az értesüléseket.

A potenciális vevők köre bővül, mióta az amerikai pénzügyminisztérium pénteken engedélyt adott a vállalatoknak a Lukoillal folytatott tárgyalások megkezdésére; az engedély december 13-ig érvényes. A Bloomberg keddi beszámolója szerint az ExxonMobil és az Abu-Dzabi Nemzeti Olajvállalat (ADNOC) is érdeklődik a Lukoil eszközei iránt. A Carlyle magántőke-társaság szintén vizsgálja a cég külföldi vagyonelemeinek megvásárlását.

A Lukoil Európában három finomítóval rendelkezik, és részesedései vannak olajmezőkben Kazahsztánban, Üzbegisztánban, Irakban, Mexikóban, Ghánában, Egyiptomban és Nigériában. Emellett világszerte több száz kiskereskedelmi töltőállomást üzemeltet, az Egyesült Államokban is. A 2024-es beszámoló szerint a vállalat külföldi eszközei a globális olajtermelés mintegy 0,5 százalékát adják.

Címlapkép forrása: Ioana Moldovan/Bloomberg via Getty Images