Vérontás a piacokon. Mi történik a forinttal?

Nagyot esnek a tőzsdék, adják a nemesfémeket. Pénzpiaci feszültségek az USA-ban és ezt már egyre több befektető érzi. A helyzet keszd eszkalálódni, a forint is mocorog a reggeli órákban. 385 felett az euróval és 332 felett a dollárral szemben. A mai nap legfontosabb kérdése, hogy ez a likviditási sokk mennyire üti meg a forintot és a nemzetközi piacokon a helyzet eszkalálódása mennyire gyűrűzik be a hazai fizetőeszköz árfolyamába. Ráadásul délután az MNB kamatdöntőülést is tart.

Nehezen kezdődik a nap a világon.

Az amerikai pénzpiacok likviditási problémákkal küszködnek.

Ez érezteti a hatását már a tőzsdéken, a nemesfémeken is és tegnap óta már a forint is elkezdett kissé gyengülni.

Ezt mutatja az is, hogy a mai nap a romló nemzetközi hangulatban már gyengülni is kezdett a forint és az árfolyam 385 fölé emelkedett az euróval szemben.

A dollár 1,16 körül áll az euróval szemben, de lényegében november eleje óta újra gyengülő trendben. Nagy kérdés, hogy a mostani eladási hullámnak milyen hatása lesz majd a dollárra.

A forint a dollárral szemben 332 fölé gyengült.

A mai nap több adat is érkezik az Egyesült Államokból, amire most különösen figyel a piac. Magyar oldalon pedig a bruttó bérek, de leginkább az MNB kamatdöntő ülésére figyel a piac.

