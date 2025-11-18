Brutális aranycélárat mondott az elemző, ezeket a részvényeket kell venni

Milyen bőrben van most a magyar állampapírpiac?
A Portfolio Investment Day állampapírpiacra fókuszáló panelbeszélgetésén több égető kérdést is tárgyaltak a meghívott szakemberek: Hoffmann Mihály, az Államadósság Kezelő Központ vezérigazgatója és Szabó Balázs, a HOLD Alapkezelő vezérigazgatója.
A beszélgetés részletes beszámolója előfizetőink számára is elérhető, ezt itt lehet olvasni.
Hoffmann Mihály szerint Magyarország a jelenlegi kamatkörnyezetben jó adósnak számít, ez nem változott a 2019-es kedvező helyzethez képest, hiszen a magyar államadósság és a fiskális politika összességében rendben van. Bár történt államadósság-emelkedés, de
nemzetközi kontextusban a magyar fiskális politika relatíve fegyelmezettnek mondható,
hiszen a költségvetési hiány és az államadósság tekintetében is olyan folyamatokat láthatunk, amik nálunk kedvezőbbek, mint a szomszédos országok esetében.
Szabó Balázs annyiban árnyalta ezt a képet, hogy a 2019-es évhez képest jelentősen romlottak a növekedési kilátások és nőtt a deviza-arány (most nagyobb a kitettség az eurós eszközök felé), illetve az ipari kilátások tekintetében is nálunk az egyik legrosszabb a helyzet a régiós országok közül.
A magyar állam összességében rosszabb adós, mint 2019-ben volt, de most sem olyan rossz adós
- zárta gondolatait a kérdéssel kapcsolatban.
A lakossági portfólióban továbbra is megvan az állampapír-dominancia, de kérdés, hogy jöhet-e olyan meghatározó fordulat a befektetési piacon, amely a magasabb kockázatú és hozamú eszközosztályok felé csábítja a magyarokat? Milyen hozamokat várnak el most a magyarok?
Szabó Balázs rámutatott, hogy az elmúlt három évben nagyon magas reálhozamot lehetett realizálni a részvényeken, bőven versenyképesek voltak tehát az állampapírokkal szemben. A következő időszakban viszont nem számít ilyen magas hozamokra a részvénypiacokon a szakértő, lejjebb kell tehát húzni a hozamvárakozásokat, de ez igaz a részvények mellett az állampapíroknál is. A fő üzenet:
az eddig látott tőzsdei rali túlzás, ilyenre a jövőben nem érdemes számítani.
Ezeken felül arról is szó volt még például, hogy
- várható-e érdemi változás a közeljövőben a magyar állampapírpiacon, marad-e az 1 százalékos kincstári visszavásárlási költség?
- Egy optimista forgatókönyv esetén 2026-ban jöhet-e nagy magyar hozamcsökkenés, azaz kötvényárfolyam-emelkedés?
- Hogyan fektetnének be a beszélgetők a mostani gazdasági környezetben?
- Az ÁKK októbertől kvázi "új fejezetet nyitott" és helyzetbe hozta a fix, akár 7%-os papírokat, miközben romlottak a változó kamatozású kötvények kondíciói. Vajon mi volt emögött a motiváció, milyen kamat-és inflációs környezetre számít az ÁKK?
Hogyan válik elérhetővé a private equity eszközosztály a lakossági befektetőknek?
Oszkó Péter, az O3 Partners alapító, vezérigazgatója előadásában elmondta, hogy nagyjából 80 éve téma, hogy beszállhatnak-e lakossági befektetők a private equitybe.
Most pedig szerinte 3 okból is aktuális ez a téma, illetve kérdés:
- Egyrészt, nagy az igény a magas megtérülésű befektetésekre lakossági oldalról
- Másrészt, a kiszáradó magántőke piac forrásbevonási stratégiájának is része a lakossági befektetők bevonása
- Harmadrészt pedig a hatékonyatlan európai pénzügyi közvitetést emelte ki.
Ezt követően azt az alapállítást vizsgálta, hogy a private equity hozamokban megveri a nyilvános piacokat. Aláhúzta, hogy jelenleg az amerikai piacokon nem képes felvenni a versenyt a private equity a nyilvános piacokkal, utóbbi rendkívül erős teljesítménye miatt.
Emellett pedig azt is okként hozta fel és hangsúlyozta, hogy a magántőke piacokon hamarabb lezajlott az, ami a nyilvános piacokon megtörténhet: mégpedig az, hogy
az értékelési buborék kipukkadhat, és elkezdődhet a korrekció.
(Ezt láthatjuk már egy ideje a private equitynél is)
Elmondta, hogy ha bárki gondolkodik abban, hogy ebbe az eszközosztályba befektessen, akkor a nyilvános piacokkal ellentettében nem az amerikai lehetőségeket kell keresni, sokkal inkább az európaikat.
Az opciókról beszélve elmondta, hogy az Egyesült Királyságban évtizedek óta létezik a lakossági befektetők számára is elérhető magántőke befektetés (VC Trust), a piaci hangulatra azonban érzékenyek ezek a befektetések.
Éppen ezért a piaci hangulat érzékenységére már kitalálták azt a fajta alapot, amelyben az alapot kezelő társaság folyamatos likviditást tud biztosítani a befektetőknek (GP Stakes befektetések), ennek köszönhetően pedig ezek a cégek pedig a nehezebb időkben is pozitív hozamot tudnak biztosítani a befektetőknek.
Végezetül elmondta, hogy a magántőke befektetések nem csak a kiváltságosak számára, hanem bárki számára elérhetőek.
Befektetési szolgáltatói kerekasztal: Hogyan változott meg a világ?
A beszélgetés során a résztvevők az elmúlt bő másfél évtized átalakulásairól beszéltek, de szó esett a hozamvárakozásokról, a kockázatokról, valamint az ügyféligények kielégítéséről is.
- Somlai László, az Erste Private Banking vezetője pozitívan értékeli az átalakulást, megnőtt a privátbankban nőtt vagyon, jelenleg 1500 milliárd forintot kezelnek. Szerinte a legnagyobb átalakulást a befektetési világ demokratizálódása jelentette, széles körben váltak elérhetővé a befektetési formák. Emellett kiemelte, hogy megnőtt a kockázatvállalási étvágy: nőtt a részvénypiaci kitettség, és csökkent a forint denomináció. A befektetési időhorizont is hosszabb lett, generációkon átívelően gondolkodnak az ügyfelek. A változásokkal kapcsolatban elmondta még, hogy az ügyfelek a 2008-2009-es időszakban látottakhoz képest sokkal türelmesebbek lettek. A hozamokkal kapcsolatban kiemelte, hogy pusztán a vagyon reálértékének megőrzése nem elég. az infláció követő értékpapíroknál többre van szükség. Három nagy trendet lát: az ETF-ek gyors terjedését, emellett az alternatív befektetési formák gyors terjedését is kiemelte, valamint a "home bias-t", azaz, hogy az ügyfelek szeretik, amihez kötődnek.
- Soós Péter, a HOLD Alapkezelő partnere, senior privátbankára is kiemelte, hogy manapság már sokkal több eszköz érhető el. Tudatosabb az ügyfelek, szeretnék megérteni mi kerül a portfóliójukba. Az online felület megkönnyítette a belépést, egyben pedig a kommunikációt is átformálta. Az ügyféligények szintjén azonban nem változott az, hogy minél kisebb kockázat mellett szeretnének minél nagyobb hozamot elérni a befektetők. Egyre nagyobb versenyelőnyt érez a hosszú távon gondolkodásában, nagyon zajos lett a kereskedés világa. Kiemelte a nemzetközi diverzifikáció iránti megnövekedett igényt. Kiemelte, hogy az állampapírpiaci dinamikák következtében nőtt a pénzügyi tudatosság is a befektetők körében. A hozamelvárással kapcsolatban elmondta, hogy érdemben nem változtak, abszolút hozamban gondolkodnak, hosszú távon: kockázatmentes hozam +1-5 százalékos hozamokat képzel el, 3-5 éves időtávon. Azokat a befektetéseket részesítik előnyben, melyeket nem szeretnek a befektetők, példaként említette, hogy a value részvények részesedése kicsi a globális tőkebefektetők között.
- Szabó Tamás, a Gránit Bank ügyvezető igazgatója kiemelte, hogy a magas állampapírhozamok következtében a kétszámjegyű hozam gyakorlatilag elvárás lett. Kritikus szerinte a pénzügyi tudatosság, a termék és a mögöttes kockázatok ismerete, ebben nagy szerepe van a befektetési szolgáltatóknak. Úgy látja, hogy egyre inkább áramlik át a tőke a kétszámjegyű hozamokat ígérő befektetési formák felé (befektetési alapok) az állampapírokból, tudatos átrendeződés zajlik. Arra a kérdésre, hogy szerinte mivel lennének elégedettek az ügyfelek, azt válaszolta, hogy folyamatos innovációra van szükség a fintechek világában, az elérhető ETF-ek körében próbálnak többletszolgáltatást nyújtani ügyfeleiknek. Kiemelte még az alternatív befektetési iránti növekvő érdeklődést, nagy potenciálnak tartja a mesterséges intelligenciát, ennek kapcsán ez kérdés, hogy hogyan fog beépülni az munkájukba.
5 számjegyű aranyárat vár az elemző
Az elmúlt hónapokban komoly izgalmak voltak a nyersanyagpiacokon: kilőtt és új történelmi csúcsra száguldott az arany, ennél is nagyobbat menetelt az ezüst, az urán árfolyama és a vonatkozó vállalatok részvényei is szárnyaltak, de a ritkaföldfémek is a befektetők célkeresztjébe kerültek. Adódik a kérdés: túl drágák már a nyersanyagok, vagy még csak most indul be igazán a sztori és indulhat az átárazódás?
A nyersanyagpiaci panelbeszélgetés szakértői, azaz Juhász Gergely, a Conclude Befektetési Zrt. vezérigazgatója és Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője inkább az utóbbi mellett tették le voksaikat a Portfolio Investment Day konferencián: többek között elmondták, hogy milyen árfolyamra számítanak az arany esetében és hogy mi hajthatja még tovább a ralit, illetve Pletser Tamás, az Erste szakértője felsorolt 15 részvényt, amelyeken keresztül meg lehet játszani a nyersanyagpiaci átárazódást. A nyersanyagokon belül, a nemesfémeken felül volt szó a lítiumról, az uránról, a rézről és az antimonról is.
Juhász Gergely kiemelte, hogy az arany esetében már egészséges lenne egy korrekció 3700-3800 dollár környékéig, elkezdett szétesni a piac, ugyanakkor a jegybankok támasztják az árfolyamok. Az évtized végére 8848 dollárig várja az árfolyamot.
Vannak még szerinte alulértékelt szektorok, a platinát emelte ki.
Pletser Tamás is 3700 dolláros korrekciós szintet jelölt ki, hozzátéve, hogy a mostani szintek is jól tartják az árfolyamot.
2030-ig 5 számjegyű árfolyamot vár.
Az ezüsttel kapcsolatban Juhász Gergely kiemelte, hogy a bányakapacitás nem tud lépést tartani a kereslettel, egy éven belül akár 70-80 dollárig is emelkedhet az árfolyam.
Pletser Tamás kiemelte, hogy a hadiipari kereslet is támogatja az emelkedést. Egy céget is kiemelt, a Pan American Silvert. A ritkaföldfémekkel kapcsolatban Pletser a keresletnövekedés mellett a környezettudatosság miatta költségnövekedést emeli ki. Konkrét részvényeket is említett: az MP Materialst, és a Lynast emelte ki.
A lítium is szóba került, Pletser Tamás szerint a piac kezd kifeszített lenni, túlkereslet jöhet. 15 - 20 000 dolláros tonnánkénti árfolyam lehet a reális. A lítiummal kapcsolatban az Albemarle részvényeire hívta fel a jelenlévők figyelmét
Juhász Gergely is felhívta a figyelmet a platinára, ETF-eken keresztül "játszaná meg" a sztorit, A dél-afrikai mellett az orosz kockázatokat emelte ki, ami nehezíti a konkrét részvénypiaci kitettség felvételét.
Az urán következett, Pletser szerint egyre kedveltebb szektorról van szó, hosszú távon jók a kilátások, uránhiány jöhet. Korrekciót vár a beszállás előtt.
A rézzel kapcsolatban az Erste elemzője a hosszú távú erős kilátások mellett a rövidtávú kockázatokra hívta fel a figyelmet, különösen a gazdasági ciklikusságra.
Juhász Gergely kiemelte, hogy
a nyersanyagok és a nemesfémek azért jók, mert nem lehet őket nyomtatni.
A fiat pénzek elinflálására hívta fel a figyelmet és arra, hogy nincs réz, vagy aranybuborék. Ezt követően az úgynevezett sound money portfólió felépítéséről beszélt. Pletser nagy inflációra számít, leértékelődhet a dollár, jó választás lehet a minőségi ingatlan és nyersanyagbefektetés.
Nem néz ki jól a kriptopiac
Sok izgalmas fejlemény történt a kriptopiacon Donald Trump elnöki beiktatása óta, jelentősen felerősödtek az amerikai kormányzati törekvések a területen: lehet itt gondolni az anti-CBDC törvényre, a GENIUS-törvényre vagy akár a stratégiai tartalékképzésre, de nem csak az USA kormányzat aktivizálta magát, hiszen egyre elterjedtebbek a tokenizált befektetési alapok és érkeznek az új, rendkívül magas célárak a bitcoinra.
Egy ilyen pozitív miliőben azonban nem sokat mozdult idén a legjelentősebb kriptoeszköz árfolyama, a panelbeszélgetésen többek között ennek jártak utána a szakértők: Mogyorósi Attila, a CoinCash vezérigazgatója és Szabó Dávid, a HOLD Alapkezelő portfóliómenedzsere.
A beszélgetésben arra a kérdésre keresték a választ, hogy mikor indulhat be ismét a bitcoin-sztori. Ezen felül rengeteg konkrétum elhangzott: szó volt arról, hogy meddig eshetnek az árfolyamok, és több fontos téma is kifejtésre került:
Szabó Dávid kiemelte, hogy szerinte már a múlté az úgynevezett 4 éves ciklikusság, felhívta a figyelmet az úgynevezett privacy coinokra. Mogyorósi Attila pedig azt emelte még ki, hogy a bitcoin nem elinflálható, emellett pedig az ethereumban rejlő potenciálokról is beszélt, kiemelve, hogy az előző ciklusokkal ellentétben az ethereum ezúttal nem teljesítette felül a bitcoint.
A szabályozói környezetről is szó volt, a jogszabályi bizonytalanságokról is beszéltek a szakértők. A befektetői kockázatok közül is ezt emelték ki most hazai szinten, valamint a befektetők saját kockázatvállalásának helyes felismerését.
Címlapkép forrása: Portfolio
