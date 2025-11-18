Ezermilliárd dolláros bomba: a közel-keleti hatalom majdnem megduplázza befektetéseit Amerikában

A Fehér Házban találkozik egymással Donald Trump amerikai elnök és Mohamed bin Szalmán, Szaúd-Arábia trónörököse, az első nagy bejelentés pedig már el is hangzott a megbeszélésen - számolt be az MTI.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

A közel-keleti hatalom vezetője elmondta, hogy

Szaúd-Arábia ezermilliárd dollárra növeli az Egyesült Államokban tervezett befektetéseinek összegét.

Rijád 2025 májusában még 600 milliárd dollárnyi befektetést ígért a nyugati nagyhatalomba, alig fél évvel később viszont már majdnem megduplázná ezt az összeget. Az is kiderült, hogy elsősorban a mesterséges intelligencia és a technológia területén, és részben termelőüzemek létrehozása céljából fektetnének be.

Donald Trump elmondta, hogy az Egyesült Államok F-35-ös vadászrepülőgépek eladását tervezi Szaúd-Arábia számára, ahogy Izrael számára is, amit azzal indokolt, hogy mindkét közel-keleti állam „nagyszerű szövetséges”. Mohamed bin Szalmán kérdésre válaszolva közölte, hogy országa részese akar lenni az arab-izraeli megbékélésről szóló Ábrahám Egyezmények rendszerének, ugyanakkor hozzátette, ennek feltétele, hogy elinduljanak az izraeli-palesztin kétállami megoldás felé vezető úton.

Irán is szóba került a megbeszélésen, az amerikai elnök szerint mindenki érdeke volt, hogy a nukleáris fenyegetést megszüntessék, Teherán pedig most nyitottnak mutatkozik a megállapodásra.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 11. 18. Trump meghozta a nagy döntést: megkaphatja a legmodernebb amerikai vadászgépet az iszlám hatalom

Címlapkép forrása: Win McNamee/Getty Images