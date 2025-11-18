Zelenszkij eltávolításával együtt folyamatban van az a folyamat is, amelynek során a »háborús kabinet« tagjait főnökük távozása után elszakítják az ország irányításában betöltött bármilyen lehetséges szereptől. Ezek a polgárok hatástalannak bizonyultak az ország védelmében, és képtelenek megállapodásokra

– írta a korrupciós botrányokra reflektálva.

Hozzátette, hogy akik elmenekültek az országból, azok abban reménykedhetnek, hogy így talán elkerülhetik a büntetést, de ez valójában nincs így. Szerinte különösen azoknak kell tartaniuk a felelősségre vonástól, akik amerikai pénzeket loptak el. Kiemelte, hogy az ukrán parlamentnek kiemelkedő szerepe lesz a hatalomváltásban, majd azután egy választás előkészítése kezdődik, amelynek része lesz a tárgyalás Oroszországgal egy béke elérése érdekében. Aresztovics kiemelte, hogy

a következő ukrán elnök kinevezésébe a Nyugatnak jelentős befolyása lesz.

Az utóbbi napokban az Ukrajnáról szóló híradásokat leuralta egy súlyos korrupciós ügy, amelyben több millió dollárt sikkasztottak el magas rangú döntéshozók. A gyanú szerint a szálak akár az elnöki hivatalhoz is elérhetnek, már felmerült, hogy az elnök jobbkezének tekintett Andrij Jermak kabinetfőnöknek is távoznia kell a pozíciójából.

Olekszij Aresztovics volt ukrán hírszerzőtiszt, 2014 és 2015 között aktívan harcolt az orosz felkelők ellen Kelet-Ukrajnában. 2019-ben megjósolta, hogy Oroszország 2022 és 2024 közt meg fogja támadni Ukrajnát. 2023-ban azonban menesztették, Aresztovics ezután Zelenszkij ellen kezdett el kampányolni.

Címlapkép forrása: Carlos Alvarez/Getty Images