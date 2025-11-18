Meglett a hatása Trump pálfordulásának: ritka egyetértésben szavazták meg a képviselők a titkos akták kiadását

A döntés arra kötelezi az Igazságügyi Minisztériumot, hogy hozzon nyilvánosságra minden dokumentumot a néhai szexuális bűnözővel, Jeffrey Epsteinnel kapcsolatban, akivel annak idején Donald Trump amerikai elnök is kapcsolatokat ápolt.

Trump sokáig ellenezte, hogy nyilvánosságra kerüljenek az akták, de mivel a Republikánus Párton belül is komoly ellenállásba ütközött, hétvégén végül megváltoztatta álláspontját, és a dokumentumok kiadása mellé állt.

Egyedül Clay Higgins republikánus képviselő szavazott nemmel az indítványra, egyébként egyhangú republikánus-demokrata egységes alakult ki a Képviselőházban.

A szavazás idején Epstein néhány egykori áldozata is a teremben ült, ők megölték egymást a szavazás után.

A törvénynek még a republikánus többségű Szenátus jóváhagyását is meg kell kapnia, ahol egyelőre nem nyújtották be a javaslatot. Az egyhangú képviselőházi döntés azonban politikailag nem hagy sok mozgásteret a szenátoroknak.

A Képviselőházban elfogadott törvényjavaslat kötelezné a főügyészt, hogy kereshető és letölthető formátumban tegyen közzé „minden nem titkosított nyilvántartást, dokumentumot, kommunikációt és vizsgálati anyagot”, amely Epsteinnel és társbűntársával, Ghislaine Maxwell-lel, a repülési naplókkal vagy utazási nyilvántartásokkal, az Epsteinnel kapcsolatban álló személyekkel és szervezetekkel, valamint belső e-mailekkel, feljegyzésekkel és más belső igazságügyi minisztériumi kommunikációval kapcsolatos.

Ezeket a feljegyzéseket legkésőbb 30 nappal a törvény hatályba lépését követően kell kiadni.

