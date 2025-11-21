Összeomlott az X

  • Megjelenítés
Pénteken az Egyesült Államokban széles körben leállt az X közösségi platform: a Downdetector szerint (keleti parti idő (ET) szerint 10:54-kor) már több mint 13 900 bejelentés érkezett.

A Downdetector több forrásból gyűjti és összesíti a státuszjelentéseket a leállások nyomon követésére.

A héten korábban volt már egy jelentős internetes leállás, amelyet a A Cloudflare technikai problémája okozott. Ez szintén érintette az X-et, de sok más oldalt is, mint pl. a Spotify vagy a ChatGPT.

