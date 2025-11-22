Friss hótérkép érkezett: mutatjuk, hol lehet havazásra számítani!

Az egyik csapadékzóna észak, északkelet felé távozott, a következő pedig már délelőtt megérkezik déli irányból. A már lehullott hóréteg napközben olvadni fog.

Az újabb csapadékhullámból már jellemzően havazásra számíthatunk,

de a Tiszántúlon havas eső, eső is eshet. Ebből a csapadéksávból vasárnap reggelig síkvidéken többfelé összegyűlhet néhány cm-nyi hó, a hegyekben jóval több is várható.

Az északias szél a barnával jelölt tájakon erős, helyenként viharos lesz, így elsősorban a Bakonyban és a Zempléni-hegységben a szél hordhatja a lehullott havat.

A csúcshőmérséklet -1 és +5 fok között alakul.

