  • Megjelenítés
Friss hótérkép érkezett: mutatjuk, hol lehet havazásra számítani!
Gazdaság

Friss hótérkép érkezett: mutatjuk, hol lehet havazásra számítani!

Portfolio
További hullámokban várható csapadék, egyre inkább havazás - a hegyekben kifejezetten sok hó is előfordulhat, írja a HungaroMet.

Az egyik csapadékzóna észak, északkelet felé távozott, a következő pedig már délelőtt megérkezik déli irányból. A már lehullott hóréteg napközben olvadni fog.

Az újabb csapadékhullámból már jellemzően havazásra számíthatunk,

de a Tiszántúlon havas eső, eső is eshet. Ebből a csapadéksávból vasárnap reggelig síkvidéken többfelé összegyűlhet néhány cm-nyi hó, a hegyekben jóval több is várható.

Az északias szél a barnával jelölt tájakon erős, helyenként viharos lesz, így elsősorban a Bakonyban és a Zempléni-hegységben a szél hordhatja a lehullott havat.

Még több Gazdaság

A méret nem szakmai akadály – Ideje az agrártech teljes tárházát bevetni, mert a mód meglenne rá

Zsarolóvírusok: kiderült, kik vannak a legnagyobb veszélyben

Arcpirító botrány bukott ki: így csalnak az autókkal a forgalmazók

- írják.

A csúcshőmérséklet -1 és +5 fok között alakul.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Megjött a kormány 1,9 milliárdos ajándéka, de mi állhat emögött?
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén? - Interaktív, díjmentes online előadás
Váratlan lépést tett Ursula von der Leyen – Ez sokakat meglepett
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility