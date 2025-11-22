Arcpirító botrány bukott ki: így csalnak az autókkal a forgalmazók

A ZDK, a német autóipari szakmai érdekképviselet friss elemzése szerint
a gyártók és a kereskedők jelentős mennyiségű saját nevükre történő regisztrációval torzítják felfelé a tisztán elektromos (BEV) modellek hivatalos eladási statisztikáit.
Thomas Peckruhn, a ZDK (Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e. V.) elnöke a gyártók és a kereskedők növekvő saját regisztrációit "egyértelmű figyelmeztető jelnek" tekinti. A piac jelenleg nem "valódi fogyasztói keresletből" táplálkozik, hanem "elsősorban a gyártók és kereskedők mesterséges ösztönzéseiből". Ha az új regisztrációk egynegyede saját számlára történik, az azt mutatja, "hogy a magán- és üzleti ügyfelek valójában hogyan viselkednek - különösen az elektromos autók esetében".
Az elektromos mobilitás növekedési rátái ezért erősen eltúlzottak
- jelentette ki a ZDK elnöke.
Konkrétan az idei évben eddig 102 520 BEV-t (battery electric vehicle = tisztán akkumulátoros hajtású autó) regisztráltak a német szövetségi gépjárműnyilvántartó hivatal, a KBA (Kraftfahrt-Bundesamt) adatai szerint. Az elmúlt év első 10 hónapjában 67 895 volt a regisztrációk száma, míg a 2023-as összehasonlító időszakban - amikor még érvényben volt a környezetvédelmi bónusz - 70 313. A szervezet szerint
az elmúlt két évben tapasztalt több mint 50 százalékos növekedés elsősorban az autógyártóknak köszönhető, akik saját regisztrációikat másfélszeresére növelték.
Az elektromos autók aránya a teljes járműregisztrációkban az idén 18,4 százalék, ami jelentősen meghaladja a 2024-es összehasonlító időszak 13,3 százalékos értékét, és kissé meghaladja a 2023-as 18,0 százalékot, amikor még érvényben volt a környezetvédelmi bónusz.
A kereskedők és a gyártók a saját regisztrációkat használják arra a ZDK szerint, hogy a gyenge kereslet ellenére is elérjék az értékesítési célokat. Az ilyen módon forgalomba helyezett autók pedig többnyire viszonylag hamar használt autóként piacra kerülnek jelentős árengedménnyel. Az ügyfelek számára ez kedvező fejlemény ugyan, de az egész iparág számára kellemetlen mellékhatással jár, általában is lenyomja ugyanis az árszintet a használt autók szegmensében.
A piaci elemzéseket végző DAT (Deutsche Automobil Treuhand GmbH) kimutatása szerint az úgynevezett maradványérték, amely azt mutatja, hogy egy autó az átlagos futásteljesítmény mellett három évvel a vásárlás után mennyibe kerül az eredeti listaárhoz képest, októberben 48,8 százalék volt az elektromos autók esetében. Két évvel ezelőtt ez az érték még 58,1 százalék volt.
A belsőégésű motoros autók esetében a maradványértékek az utóbbi időben sokkal lassabban csökkentek, és jelenleg 63 százalék a benzinmotorral felszerelt autók esetében, illetve 61,3 százalék a dízelmotorral felszerelt autók esetében.
Az elektromos mobilitás eddig csak részben vált népszerűvé a vásárlók körében, ami a ZDK elnökének véleménye szerint nem az áraknak köszönhető. "Az elektromos járművek iránti kereslet lassúságának fő oka nem a magas beszerzési ár,
hanem a továbbra is túl magas töltési költségek és a lakóövezetekben rendelkezésre álló töltési infrastruktúra
- hangsúlyozza Peckruhn.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Ukrajnai béke: Amerika szerint most jött el az idő
Nyomásgyakorlás.
Itt az indikátor, ami megmutatja: esés vagy szárnyalás jön a tőzsdéken
Erre érdemes figyelni.
Hatmillió évvel ezelőtti légkör nyomai antarktiszi jégbe zárva – Drámai lehűlési tendenciát mutat a felfedezés
Az üvegházhatású gázok több millió éven át tartó változásait lehet megvizsgálni.
Megjött a kormány 1,9 milliárdos ajándéka, de mi állhat emögött?
Miért pont most enyhíti a terheket?
Pillanatok alatt történelmi válságba taszította Ukrajnát legerősebb szövetségese - Mi lesz a megtámadott ország jövője?
Amerika nélkül nehéz lesz folytatni.
Béketerv: fontos üzenetet küldött Keir Starmer
Nagy a tét.
Havazás jön: megszólalt a MÁV
Készülnek.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Megjelent a tervezet: meghosszabbítják a kamatstopot a diákhiteleknél
A tervezet alapján a szabad felhasználású Diákhitel1 esetében a kormány meghosszabbítja félévvel a kamatstopot, az érintett kölcsönök kamata 2026. január 1-től 2026. június 30-ig érvényb
Olcsó energiát akarunk? Tekintetünk a Napra vessük!
A nyári napokon a napenergia annyira olcsó, hogy egy egységnyi energia előállítása kevesebbe kerül, mint bármilyen más forrásból - derül ki egy most publikált tanulmány
Nem is drága a digitális nomád élet?
Valamivel több, mint egy éve két ismerősöm, Tóni és Jucus úgy döntöttek, hogy másfél évig digitális nomádkodnak. Digitális nomádság alatt azt értjük, ha valaki ugyanazt a pénzkereső t
Bordeaux, a "napelemváros"
2026-ra a város áramigényének 41%-át szeretné megújuló energiából fedezni, napelemekkel borítva középületeit, köztereit és még a kerékpárutakat is.
GINOP Plusz a ciklus végén: lesz még mire pályázni a választások után?
Sok pályázó fejében ott motoszkál a kérdés: "Ha most lemaradok, majd a választások után úgyis nyílik egy újabb nagy GINOP-csomag... igaz?"
Az EU Bíróság ítélete a minimálbér irányelvről: korrekció vagy megerősítés?
Az Európai Unió Bírósága 2025. november 11-én hozott ítéletével pont került a Dán Királyság által megtámadott, a megfelelő minimálbérek biztosításáról szóló (EU) 2022/2041 irányelv
Uptrading: válságban váltunk drágább FMCG-re?
A kis luxus paradoxona azt a jelenséget írja le, amikor válság idején bizonyos prémium termékek kereslete nem csökken, hanem növekszik. Ez különösen hangsúlyos az FMCG-szektorban, ahol a minde
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Kiderült, mire készülnek a magyarok a pénzükkel – Megszólalt az Erste vezérigazgató-helyettese
Cselovszki Róberttel beszélgettünk.
Példátlan beruházási hullám indult: ezermilliárdokat tolnak a magyar agráriumba
Most van itt a fejlesztések ideje.
Kiderült, mennyivel nőhetne valójában a rezsi, ha leválnánk az orosz gázról
A szerdai Checklistben a láthatatlan árrobbanás titkai.