Ukrajnai béketerv: három kulcsfontosságú dologra van szükség

Az amerikai alelnök JD Vance az X közösségi platformon közzétett bejegyzésében kifejtette, hogy a béketerv legfontosabb elemei:

a harcok leállítása Ukrajna szuverenitásának megőrzése mellett;

olyan megállapodás, amely mind Oroszország, mind Ukrajna számára elfogadható;

valamint a háború újrakezdési esélyeinek minimalizálása.

Vance szerint a Trump-adminisztráció által kidolgozott békekerettel kapcsolatos kritikák vagy félreértik a javaslatot, vagy torzítják a helyzet legfontosabb tényeit. Az alelnök kétségét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy pusztán több fegyver és pénz biztosítása győzelemhez vezetne.

A közelmúltban nyilvánosságra került, hogy az Egyesült Államok új, 28 pontból álló béketervet dolgozott ki az ukrajnai háború lezárására. A tervet Trump különmegbízottja, Steve Witkoff készítette Kirill Dmitrijev orosz megbízott támogatásával.

A dokumentum szerint Ukrajnának ki kellene vonulnia a Donbaszból, csökkentenie kellene fegyveres erőinek méretét, és le kellene mondania a nagy hatótávolságú fegyverekről. Cserébe az Axios szerint az ország a NATO-hoz hasonló biztonsági garanciákat kapna.

A Sky News információi alapján Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök a jövő héten telefonbeszélgetést folytat a tervről. Sajtóértesülések szerint Ukrajnának november 27-ig kell döntenie a terv elfogadásáról, amit maga Trump is nyilvánosan említett.

