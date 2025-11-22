Ukrajnai béketerv: három kulcsfontosságú dologra van szükség

Az amerikai alelnök JD Vance az X közösségi platformon közzétett bejegyzésében kifejtette, hogy a béketerv legfontosabb elemei:
- a harcok leállítása Ukrajna szuverenitásának megőrzése mellett;
-
olyan megállapodás, amely mind Oroszország, mind Ukrajna számára elfogadható;
- valamint a háború újrakezdési esélyeinek minimalizálása.
Vance szerint a Trump-adminisztráció által kidolgozott békekerettel kapcsolatos kritikák vagy félreértik a javaslatot, vagy torzítják a helyzet legfontosabb tényeit. Az alelnök kétségét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy pusztán több fegyver és pénz biztosítása győzelemhez vezetne.
Any Ukraine-Russia peace plan has to:1) Stop the killing while preserving Ukrainian sovereignty.2) Be acceptable to both Russia and Ukraine. 3) Maximize the chances the war doesn't restart. Every criticism of the peace framework the administration is working on either…— JD Vance (@JDVance) November 22, 2025
A közelmúltban nyilvánosságra került, hogy az Egyesült Államok új, 28 pontból álló béketervet dolgozott ki az ukrajnai háború lezárására. A tervet Trump különmegbízottja, Steve Witkoff készítette Kirill Dmitrijev orosz megbízott támogatásával.
A dokumentum szerint Ukrajnának ki kellene vonulnia a Donbaszból, csökkentenie kellene fegyveres erőinek méretét, és le kellene mondania a nagy hatótávolságú fegyverekről. Cserébe az Axios szerint az ország a NATO-hoz hasonló biztonsági garanciákat kapna.
A Sky News információi alapján Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök a jövő héten telefonbeszélgetést folytat a tervről. Sajtóértesülések szerint Ukrajnának november 27-ig kell döntenie a terv elfogadásáról, amit maga Trump is nyilvánosan említett.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
