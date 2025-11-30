  • Megjelenítés
Boldogan elvállalná az amerikai jegybankelnöki posztot a legesélyesebb jelölt
Portfolio
Kevin Hassett közölte, hogy elfogadná a Federal Reserve elnöki tisztségét, ha Donald Trump őt nevezné ki.

A Fehér Ház gazdasági tanácsadója vasárnap a Fox News "Fox & Friends" című műsorában elmondta,

hogy kész vállalni az amerikai Federal Reserve következő elnöki posztját, ha az elnök felkéri.

Megjegyzéseit azután tette, hogy a Bloomberg a múlt héten arról számolt be: Hassett az esélyesek élére került Jerome Powell lehetséges utódjaként. Powell mandátuma jövőre jár le.

A történet politikai szálát erősíti, hogy Scott Bessent pénzügyminiszter nyíltan arról beszélt: „nagyon jó esély” van rá, hogy még karácsony előtt bejelentik Powell utódját, Trump pedig olyan embert szeretne a Fed élére ültetni, aki nyitott a jóval 3 százalék alá vágott kamatszintre is – ez pedig tökéletesen illeszkedik a „galambnak” tartott Hassett profiljába.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

