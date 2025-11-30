Borús, ködös napok jönnek: ilyen időjárás vár ránk jövő héten

Jellemzően borult, párás, ködös, de enyhe idő várható december első hetében: a hőmérséklet csúcsértéke a legmelegebb órákban 8 Celsius-fok körül alakul, hajnalban pedig egyes helyeken gyenge fagy lehet. Szitálás, helyenként kisebb eső is előfordulhat. A hét második felében, jellemzően a keleti, északkeleti országrészben kisüthet a nap - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.

Hétfőn nyugat, északnyugat felől tovább terjeszkedik a vastagabb, összefüggőbb felhőzet, míg a keleti tájak fölül csupán a nap második felében vonul le a korábbi felhőtakaró, így nagyrészt felhős, néhol párás, egyes részeken tartósan ködös idő várható. Néhol, elsősorban az északkeleti megyékben szemerkélő eső még előfordulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz.

A déli órákra 0 és plusz 9 fok közé melegszik fel a levegő, a legalacsonyabb értékeket a tartósan ködös részeken mérhetik.

Kedden döntően erősen felhős vagy borult, párás, egyes részeken ködös idő várható. Néhol nem kizárt gyenge csapadék. A délkeleti, keleti szél a Dunántúlon megélénkül.

A minimum mínusz 3 és plusz 5, a maximum 3 és 8 fok között valószínű.

Szerdán jórészt felhős, párás, néhol ködös időre van kilátás. Éjszaka romlanak, majd napközben nagyrészt javulnak a látási viszonyok. Szitálás, helyenként kisebb eső előfordulhat. A keleti, délkeleti szél néhol megélénkül.

A hőmérséklet hajnalban mínusz 2 és plusz 5, kora délután általában 2 és 8 fok között várható, de ott, ahol kisüt a nap, ennél enyhébb idő lesz.

Csütörtökön jobbára felhős idő várható, emellett - legnagyobb eséllyel nyugaton, északnyugaton - tartósan párás, ködös tájak is előfordulhatnak. Szitálás, esetleg néhol kisebb eső kialakulhat. A délies szél csak kevés helyen élénkül meg.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 2 és plusz 6, a legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 11 fok között alakul.

Pénteken is alapvetően a felhők lesznek túlsúlyban, a kevesebb felhőnek, illetve napsütésnek kelet, északkelet felé haladva lehet egyre nagyobb esélye. A nyugati, délnyugati országrészben fordulhat elő - akár nagyobb területen is - eső, zápor. A keleties szél néhol megélénkül.

A minimum mínusz 2 és plusz 7, a csúcsérték 5 és 12 fok között valószínű, keleten, északkeleten a magasabb értékekkel.

Szombaton nagyrészt felhős maradhat az ég, és eső, zápor is előfordulhat. Kevesebb felhőre, illetve naposabb és szárazabb időre kelet, északkelet felé haladva lehet számítani egyre nagyobb eséllyel. A keleties szél néhol megélénkül.

A minimum mínusz 3 és plusz 7, a maximum 5 és 11 fok között alakulhat.

Vasárnap a felhős időnek van nagyobb esélye, és további eső, zápor is lehet az ország egyes részein. A keleti, délkeleti szelet élénk lökések kísérhetik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 3 és plusz 6, a legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 11 fok között alakulhat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio