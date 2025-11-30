  • Megjelenítés
Az amerikai külügyminiszter szerint előrelépés jöhet az ukrajnai békemegállapodás felé
Globál

Az amerikai külügyminiszter szerint előrelépés jöhet az ukrajnai békemegállapodás felé

Portfolio
Marco Rubio szerint újabb előrelépés várható az ukrajnai háborút lezáró megállapodás felé.

Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere, vasárnap közölte, hogy az ukrán tisztviselőkkel folytatott tárgyalásoktól további előrelépést vár a háborút lezáró megállapodás felé.

Ez nem pusztán békemegállapodásokról szól. Arról, hogy olyan pályát jelöljünk ki, amely Ukrajnát szuverénné, függetlenné és prosperálóvá teszi. Ezért ma is további előrehaladásra számítunk

– mondta Rubio a tárgyalások helyszínén, a floridai Hallandale Beachen.

Vasárnap az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára közölte, hogy amerikai és ukrán tisztviselők egyeztetnek a Moszkvával vívott háborút lezáró békemegállapodásról.

Még több Globál

Meglepő együttműködésre derült fény, a béketerv lezárásáról dönthetnek ma - Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Több mint 600 halott: ritka trópusi vihar söpört végig Délkelet-Ázsián, milliókat érint a katasztrófa

Zelenszkij újjáépítési és beruházási tanácsadót nevezett ki

Világos felhatalmazásokkal és prioritásokkal rendelkezünk: az ukrán érdekek védelme, az érdemi párbeszéd biztosítása, valamint a Genfben elért előrehaladásra építve a továbblépés

– írta az X-en Rusztam Umerov, Kijev vezető tárgyalója.

Azért dolgozunk, hogy Ukrajnának valódi békét, valamint megbízható, hosszú távú biztonsági garanciákat biztosítsunk

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai

Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.

Ez is érdekelhet
Ukrajna akcióját követően Oroszország minden nemzetközi fórumon figyelmeztet: "veszélyben a globális biztonság"
A legendás német Párducnál is jobb tank lett volna a honvédség csúcsfegyvere – Súlyos bukás lett a projekt vége
Legyőzték a legendás Gripen vadászgépet: egyértelmű fölényt szerzett a rivális repülő
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility