Az amerikai külügyminiszter szerint előrelépés jöhet az ukrajnai békemegállapodás felé

Marco Rubio szerint újabb előrelépés várható az ukrajnai háborút lezáró megállapodás felé.

Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere, vasárnap közölte, hogy az ukrán tisztviselőkkel folytatott tárgyalásoktól további előrelépést vár a háborút lezáró megállapodás felé.

Ez nem pusztán békemegállapodásokról szól. Arról, hogy olyan pályát jelöljünk ki, amely Ukrajnát szuverénné, függetlenné és prosperálóvá teszi. Ezért ma is további előrehaladásra számítunk

– mondta Rubio a tárgyalások helyszínén, a floridai Hallandale Beachen.

Vasárnap az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára közölte, hogy amerikai és ukrán tisztviselők egyeztetnek a Moszkvával vívott háborút lezáró békemegállapodásról.

Világos felhatalmazásokkal és prioritásokkal rendelkezünk: az ukrán érdekek védelme, az érdemi párbeszéd biztosítása, valamint a Genfben elért előrehaladásra építve a továbblépés

– írta az X-en Rusztam Umerov, Kijev vezető tárgyalója.

Azért dolgozunk, hogy Ukrajnának valódi békét, valamint megbízható, hosszú távú biztonsági garanciákat biztosítsunk

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio