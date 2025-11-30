Könnygázzal oszlatták fel a tiltakozó gazdákat: botrány robbant ki az EU-s támogatások miatt

Az ország középső és északi térségeiben a gazdák a késlekedő uniós támogatások miatt
utcára vonultak.
A kifizetések egy, az országot megrázó korrupciós botrány kivizsgálása miatt csúsznak.
Több száz gazda több helyszínen traktorokkal zárta le az utakat, tiltakozva a konzervatív kormány ellen. Követeléseik között szerepel a mintegy 600 millió eurós uniós támogatási hiány pótlása és az egyéb elmaradt kifizetések rendezése.
A középső országrészben fekvő Nikaia közelében a rendőrök könnygázt vetettek be, miután a tüntetők megpróbálták áttörni a kordonokat – számolt be a Reuters egyik tudósítója.
A kifizetések csúszása egy olyan ügy kivizsgálásával esik egybe, amelyben egyes gazdákat azzal gyanúsítanak, hogy föld- és állatállomány-tulajdont hamisítottak, így jutva uniós agrártámogatásokhoz.
Az Európai Ügyészség (EPPO) közölte: bizonyítékai vannak rá, hogy görög gazdák állami tisztviselők segítségével jogtalanul használták fel az EU-s forrásokat.
Az EPPO az EU pénzügyi érdekei elleni bűncselekményeket vizsgálja.
A görög hatóságok külön nyomozásokat indítottak, a parlament pedig vizsgálja az OPEKEPE nevű kormányzati ügynökséget, amely évente mintegy 2,5 milliárd euró uniós támogatást oszt szét több százezer gazdának.
A kormány – átláthatóságot ígérve – elismerte, hogy az uniós támogatások első részlete alacsonyabb a tavalyinál, és hogy több mint 40 ezer gazdálkodói kérelem áll ellenőrzés alatt.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
