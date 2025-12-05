Orbán Viktor: veszélyes pillanatban vagyunk

Orbán Viktor a béketervről elmondta:

akinek ereje van, az cselekszik, akinek nincs, az beszél. Ezért beszél Amerika Oroszországgal, Európa pedig kimarad ebből a fontos kérdésből.

Veszélyes pillanatban vagyunk, az elmúlt 4 évben ez folyamatosan így volt, de voltak különbségek. Volt, amikor közelebb álltunk ahhoz, hogy Európára kiterjedjen a háború. Most izgalmas időszak volt, nemsokára kiderül, hogy eszkalálódik vagy letekerik a háború lángját. Egy kevésbé feszült és kockázatos időszak előtt állhatunk, ha utóbbi sikerül. Ez a következő néhány napban eldől.

A ma hajnali hírek szerint fontos találkozó lesz Belgiumban, ahova elmegy a német kancellár, hogy a Belgiumban befagyasztott orosz vagyont vegyék el az oroszoktól, és ebből az összegből finanszírozzák az ukránokat - tette hozzá a kormányfő. A belgák erősek abban, hogy más országok valutatartalékát kezelje. Az egyik tartalékvaluta az euró, sok ország a valutatartaléka egy részét euróban tartják, itt - az oroszok esetében - 200 milliárd euróról beszélhetünk. Félő, hogy ha erre a pénzre ráteszik a kezüket, akkor lehet, hogy nemzetközi perre kerül sor, és vissza kell fizetni kamatostul ezeket az összegeket.