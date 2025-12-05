  • Megjelenítés
Orbán Viktor: veszélyes pillanatban vagyunk
Orbán Viktor kormányfő fél nyolc után pár perccel interjút adott a Kossuth Rádió "Jó reggelt, Magyarország!" c. műsorában. A beszélgetés fontosabb részleteiről ebben a cikkünkben számoltunk be.
Orosz olaj és gáz

Az, hogy Magyarország rajta maradjon azon a szállítási vonalon, amin orosz olaj és gáz kerül Magyarországra, kulcsfontosságú - mondja Orbán. Határozottan érdemes megköszönni Donald Trumpnak, aki megengedte, hogy az amerikai szankciók alól (átmeneti) kivételt kapjunk. Orosz energetikai intézményekre, állomásokra mérnek csapást az ukránok, de garanciát kért Magyarország arra az oroszoktól, hogy a szerződésben rögzített szállításokat megkapjuk. Ezt a megállapodást Orbán szerint sikerült megerősíteni.

Ha az Európai Bizottság meg akarja kerülni a magyar vétót a szankciók kapcsán azzal, hogy szankciók helyett kereskedelmi kérdésként tiltja meg az orosz energiahordozók behozatalát az EU-ba, akkor Magyarország perelni fog, Orbán szerint jogsértést követnének el ezzel.

Orosz-ukrán béketerv

Orbán Viktor a béketervről elmondta:

akinek ereje van, az cselekszik, akinek nincs, az beszél. Ezért beszél Amerika Oroszországgal, Európa pedig kimarad ebből a fontos kérdésből.

Veszélyes pillanatban vagyunk, az elmúlt 4 évben ez folyamatosan így volt, de voltak különbségek. Volt, amikor közelebb álltunk ahhoz, hogy Európára kiterjedjen a háború. Most izgalmas időszak volt, nemsokára kiderül, hogy eszkalálódik vagy letekerik a háború lángját. Egy kevésbé feszült és kockázatos időszak előtt állhatunk, ha utóbbi sikerül. Ez a következő néhány napban eldől.

A ma hajnali hírek szerint fontos találkozó lesz Belgiumban, ahova elmegy a német kancellár, hogy a Belgiumban befagyasztott orosz vagyont vegyék el az oroszoktól, és ebből az összegből finanszírozzák az ukránokat - tette hozzá a kormányfő. A belgák erősek abban, hogy más országok valutatartalékát kezelje. Az egyik tartalékvaluta az euró, sok ország a valutatartaléka egy részét euróban tartják, itt - az oroszok esetében - 200 milliárd euróról beszélhetünk. Félő, hogy ha erre a pénzre ráteszik a kezüket, akkor lehet, hogy nemzetközi perre kerül sor, és vissza kell fizetni kamatostul ezeket az összegeket.

