Négyes baleset az M1-es autópályán - 14 ember érintett

Súlyos közlekedési baleset történt az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető szakaszán, ahol egy kisbusz és három személygépkocsi ütközött össze. A baleset a 150-151-es kilométerszelvény között, Károlyháza térségében következett be.

A helyszínre a lébényi hivatásos tűzoltóegység vonult ki, akik megkezdték a járművek áramtalanítását. A balesetben érintett négy járműben összesen

tizennégy személy tartózkodott a karambol idején.

A helyszínre mentőegységek érkeztek a sérültek ellátására. Az érintett szakaszon forgalmi fennakadásra kell számítani.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ