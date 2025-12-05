  • Megjelenítés
Négyes baleset az M1-es autópályán - 14 ember érintett
Négyes baleset az M1-es autópályán - 14 ember érintett

Négyes baleset történt az M1-es autópályán Károlyháza közelében. Tizennégy ember érintett a karambolban - tudósított a Katasztrófavédelem.

Súlyos közlekedési baleset történt az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető szakaszán, ahol egy kisbusz és három személygépkocsi ütközött össze. A baleset a 150-151-es kilométerszelvény között, Károlyháza térségében következett be.

A helyszínre a lébényi hivatásos tűzoltóegység vonult ki, akik megkezdték a járművek áramtalanítását. A balesetben érintett négy járműben összesen

tizennégy személy tartózkodott a karambol idején.

A helyszínre mentőegységek érkeztek a sérültek ellátására. Az érintett szakaszon forgalmi fennakadásra kell számítani.

