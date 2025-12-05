Újabb részvénykibocsátásra készül Elon Musk - Tényleg az űrbe rakétázhat a SpaceX

A lap értesülései szerint Bret Johnsen, a SpaceX pénzügyi igazgatója az elmúlt napokban tájékoztatta a befektetőket a tervezett részvényértékesítésről.
A 800 milliárd dolláros cégérték nagyjából a duplája annak a 400 milliárd dolláros értékelésnek, amelyet a vállalat a legutóbbi részvényeladás során ért el.
A mostani értékelés a SpaceX-et az OpenAI elé pozicionálná. Az októberi adatok szerint a ChatGPT mögött álló OpenAI-t mintegy 500 milliárd dollárra taksálják, így
a SpaceX válhatna a világ legértékesebb magántulajdonú vállalatává.
Az elmúlt években több milliárdos és magáncég – köztük a SpaceX és Jeff Bezos Blue Originje – új űrversenyt indított az Egyesült Államokban. Ezek a vállalatok egyre nagyobb összegeket fektetnek rakétákba, műholdakba és holdmissziókba.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
