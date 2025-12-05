Hatalmas felvásárlás készülődik a sport világában

Az amerikai KKR magántőkealap tárgyalásokat folytat a sportbefektetéseket tömörítő Arctos Partners felvásárlásáról – tudta meg a Financial Times. A cégnek kisebbségi tulajdonrésze van többek között a Liverpool és a Paris Saint-Germain futballcsapatában.

A Financial Times forrásai szerint a már most is 700 milliárd dollárnyi eszközzel rendelkező KKR magántőkealap előrehaladott tárgyalásokat folytat az Arctos Partners megvásárlásáról. A sport világába történő befektetéssel a cég elsősorban a tehetősebb ügyfelekre és a nyugdíjcélú megtakarításokra szeretne fókuszálni.

Az Arctos olyan jelentős európai sportbefektetésekkel bír, mint a Liverpool és a Paris Saint-Germain futballcsapatainak kisebbségi tulajdonrésze. Állítólag több lehetséges vevőjelölt figyelmét is felkeltette a 2019-ben alapított cég portfóliója. Az európai futball mellett érdekeltségeik vannak több mint egy tucat társaságban, így a Golden State Warriors és a Utah Jazz NBA-csapatokban, két NFL-csapatban, illetve az Aston Martin Forma-1-es istállójában.

A cég összesen 14 milliárd dollár feletti vagyont kezel.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio