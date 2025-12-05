Szép csendben hétvégi pihenőre ment a részvénypiac

Az amerikai részvényindexek mérsékelt emelkedésben vannak, egyelőre nincsenek nagy kilengések. A Dow Jones, az S&P-500 és a Nasdaq is nagyjából 0,2%os emelkedést mutat csütörtöki záróértékéhez képest.

A piacon a legnagyobb sztori ma a tervezett Netflix-Warner deal, a streamingszolgáltató papírjai 3%-os mínuszban vannak a bejelentés után, míg a Warner hasonló mértékű erősödést mutat.