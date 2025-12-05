Óriási hír jött Romániából

Kolozsvár mellett üzembe helyezték Románia legnagyobb energiatároló egységét - írta az economica.net az országos átviteli hálózatot működtető Transelectrica adatai és a Nova Power&Gas közleménye alapján.

A Kolozsvárral összenőtt Szászfenesen (Floresti) található akkumulátortelep beépített teljesítménye 201,24 megawatt (MW), tárolási kapacitása pedig 402,48 megawattóra (MWh). Ennek az üzembe helyezésével hozzávetőleg 45 százalékkal, 898,56 MWh-ra nőtt Románia teljes energiatárolási kapacitása, derült ki a Transelectrica adataiból. Az ország második legnagyobb akkumulátortelepének beépített teljesítménye 60 MW, tárolási kapacitása pedig 60,96 MWh.

Ez növelni fogja a stabilitást, hozzásegít, hogy közbelépjünk, amikor a rendszerben felborul az egyensúly, és fel tudunk készülni bármilyen fogyasztási görbére

- nyilatkozta Gianina Pelea, a beruházó Nova Power&Gas cég vezérigazgatója. A vállalat nem hozta nyilvánosságra a beruházás értékét.

A kolozsvári székhelyű társaság energiatárolási kapacitása a szászfenesi akkumulátorteleppel mintegy 640 MWh-ra nőtt.

A Nova Power&Gas jelen van az áram- és a gázszolgáltatás piacán is. A mintegy 180 főt foglalkoztató vállalat tavaly 2,621 milliárd lej (mintegy 196 milliárd forint) árbevétel mellett 228,401 millió lej (mintegy 17 milliárd forint) adózott eredményt ért el.

