Gyakorlatból versenyelőny − Minden ESG-kulisszatitok a zöld átállás csúcsrendezvényén

A zöld átállás első, „legalacsonyabban lógó gyümölcsei” már sok helyen beértek – most az a kérdés, hogyan lehet a fenntarthatósági elvárásokat és az ESG-szempontokat a mindennapi működésben hatékonyan, mérhetően és üzletileg is megtérülően alkalmazni.
A Portfolio Green Transition & ESG 2026 egy kifejezetten gyakorlatorientált konferencia: a vállalatok valós megoldásokat, best practice-eket és buktatókat osztanak meg, hogy az átállás ne terhet, hanem versenyelőnyt jelentsen.
A nap első felében a legfrissebb szabályozások, finanszírozási lehetőségek, ESG-kritériumok és jelentéstételi elvárások kerülnek fókuszba – különös tekintettel a megfelelés és a napi operáció közti egyensúlyra.
A második blokk a technológiai és működési válaszokat helyezi előtérbe: hogyan segít az AI az ESG-monitoringban és az adatelemzésben, milyen energiahatékonysági és körforgásos gyakorlatok működnek, és miként vonhatók be a beszállítók, a fogyasztók, illetve a munkavállalók.
Kiemelt témák:
- Halasztásból versenyelőny – Eljött a gyakorlatok ideje, a jelentéskészítés még várhat
- Az ESG-beszámoló és a 123 kötelezett – Mire számítsanak a beszállítók és az ellátási lánc szereplői?
- A beszállítói lánc reneszánsza: adatstop és a KKV-k labirintusa
- Bírságok és felelősség 2026-tól – Élesben az ESG-törvény
- Fenntartható pénzügyek és a bankszektor kiemelt szerepe
- ESG-kritériumok a finanszírozásban – Min múlik a forrásszerzés?
- Az AI szerepe az ESG-monitoringban, adatelemzésben és jelentéskészítésben
- Dekarbonizációs gyakorlatok és esettanulmányok
- Cél a nettó zéró – Tervezhetőség rövid, közép és hosszú távon
- A fogyasztókig is eljutottak a zöld átállás szabályai – Mit hoz az ECGT irányelv Magyarországon?
- Vészesen közelegnek a 2030-as célszámok – Számon kérhetőek a rosszul belőtt vállalati vállalások?
Miért érdemes csatlakozni?
- Közel 350 szakmai résztvevővel, 40+ előadóval és 110+ cég jelenlétével páratlan tudás- és kapcsolati tőke építhető.
- Több mint 8 óra gyakorlati fókuszú tartalom: kézzelfogható megoldások, esettanulmányok, azonnal alkalmazható insightok.
- Pezsgős koccintás és célzott networking: döntéshozók, beszállítók, pénzügyi és fenntarthatósági vezetők egy helyen.
Csatlakozzon, és alakítsa versenyelőnnyé a zöld átállást – a részletek és a program folyamatosan frissülnek. A 2026. március 5-én sorra kerülő rendezvény első 100 jegyvásárlója adott esetben jelentős kedvezményre számíthat. Részletek és jelentkezés itt.
Címlapkép forrása: Portfolio
