  • Megjelenítés
Gyakorlatból versenyelőny − Minden ESG-kulisszatitok a zöld átállás csúcsrendezvényén
Gazdaság

Gyakorlatból versenyelőny − Minden ESG-kulisszatitok a zöld átállás csúcsrendezvényén

Portfolio
A Portfolio Green Transition & ESG 2026 konferencia második alkalommal hozza össze a fenntarthatóság úttörőit és a még az út elején járó vállalatokat március elején. A megoldásközpontú, pezsgős koccintással és intenzív networkinggel egybekötött szakmai program minden olyan égető problémát napirendre tűz, amely a zöld átállás kapcsán a vállalatok mindennapjait érinti a megfeleléstől a legújabb technológiai innovációkon át a legjobb gyakorlatokig. Regisztráljon most a legjobb árakon, az első 100 jegyvásárlónak adott esetben külön kedvezménnyel!

A zöld átállás első, „legalacsonyabban lógó gyümölcsei” már sok helyen beértek – most az a kérdés, hogyan lehet a fenntarthatósági elvárásokat és az ESG-szempontokat a mindennapi működésben hatékonyan, mérhetően és üzletileg is megtérülően alkalmazni.

A Portfolio Green Transition & ESG 2026 egy kifejezetten gyakorlatorientált konferencia: a vállalatok valós megoldásokat, best practice-eket és buktatókat osztanak meg, hogy az átállás ne terhet, hanem versenyelőnyt jelentsen.

Green Transition & ESG 2026
Ha zöld átmenet, akkor Green Transition & ESG Konferencia! Regisztráljon most a jövő év meghatározó szakmai eseményére!
Információ és jelentkezés

A nap első felében a legfrissebb szabályozások, finanszírozási lehetőségek, ESG-kritériumok és jelentéstételi elvárások kerülnek fókuszba – különös tekintettel a megfelelés és a napi operáció közti egyensúlyra.

A második blokk a technológiai és működési válaszokat helyezi előtérbe: hogyan segít az AI az ESG-monitoringban és az adatelemzésben, milyen energiahatékonysági és körforgásos gyakorlatok működnek, és miként vonhatók be a beszállítók, a fogyasztók, illetve a munkavállalók.

Még több Gazdaság

Féltávhoz ért a magyar V4-elnökség: közös statisztikai együttműködéssel erősítik a régió versenyképességét

Fizessen szja-t az AI is?

A japán jegybank szerint kitart a bérdinamika, a piac szinte biztosra veszi az újabb kamatemelést

Kiemelt témák:

  • Halasztásból versenyelőny – Eljött a gyakorlatok ideje, a jelentéskészítés még várhat
  • Az ESG-beszámoló és a 123 kötelezett – Mire számítsanak a beszállítók és az ellátási lánc szereplői?
  • A beszállítói lánc reneszánsza: adatstop és a KKV-k labirintusa
  • Bírságok és felelősség 2026-tól – Élesben az ESG-törvény
  • Fenntartható pénzügyek és a bankszektor kiemelt szerepe
  • ESG-kritériumok a finanszírozásban – Min múlik a forrásszerzés?
  • Az AI szerepe az ESG-monitoringban, adatelemzésben és jelentéskészítésben
  • Dekarbonizációs gyakorlatok és esettanulmányok
  • Cél a nettó zéró – Tervezhetőség rövid, közép és hosszú távon
  • A fogyasztókig is eljutottak a zöld átállás szabályai – Mit hoz az ECGT irányelv Magyarországon?
  • Vészesen közelegnek a 2030-as célszámok – Számon kérhetőek a rosszul belőtt vállalati vállalások?
Kapcsolódó cikkünk

Nem minden vállalat halasztotta el a fenntarthatósági törekvéseit

Uniós szinten az egyik legstabilabb ESG-keretrendszer segíti a hazai vállalatokat – A szállítói kapcsolatokon múlik minden

A szabályok betartatásán is fog múlni a fenntarthatósági erőfeszítések sikere – Európa versenyképessége a tét

Jelentős könnyítés a fenntarthatósági jelentéstételben

Miért érdemes csatlakozni?

  • Közel 350 szakmai résztvevővel, 40+ előadóval és 110+ cég jelenlétével páratlan tudás- és kapcsolati tőke építhető.
  • Több mint 8 óra gyakorlati fókuszú tartalom: kézzelfogható megoldások, esettanulmányok, azonnal alkalmazható insightok.
  • Pezsgős koccintás és célzott networking: döntéshozók, beszállítók, pénzügyi és fenntarthatósági vezetők egy helyen.

Csatlakozzon, és alakítsa versenyelőnnyé a zöld átállást – a részletek és a program folyamatosan frissülnek. A 2026. március 5-én sorra kerülő rendezvény első 100 jegyvásárlója adott esetben jelentős kedvezményre számíthat. Részletek és jelentkezés itt.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."

Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos

Holdblog

Hidegháború indul a sportban?

Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Hírszerzési vezető rántja le a leplet Oroszország nagy tervéről: a frontvonal elérte a nyugati államokat
Európai békecsúcs közeleg, hatalmas áldozatot hozna Ukrajna – Háborús híreink vasárnap
Extrém időjárási fordulat: 35 fokos felmelegedés jön az egyik kontinens belső területein
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility