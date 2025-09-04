A szabályok betartatásán is fog múlni a fenntarthatósági erőfeszítések sikere – Európa versenyképessége a tét

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy bár az elmúlt években globális válságok uralták a közbeszédet, a fenntarthatóság kérdése továbbra is kiemelt fontosságú.
Már csak 5 év van hátra a klímasemlegességhez vezető út 2030-ra előírt mérföldkövének eléréséig, jegyezte meg az államtitkár, aki szerint kulcsfontosságú kérdés, hogy az Európai Bizottság és más döntéshozók mennyire lesznek képesek betartatni a korábban lefektetett szabályokat.
A vállalatok ugyanis üzletpolitikájukat ehhez igazítják, de ha nincs szigorú betartatás, az bizonytalanságot szül.
Lóga Máté rámutatott, hogy bár számos szektorban jelentős emissziócsökkenés figyelhető meg, például az energiatermelésben és a feldolgozóiparban, más területeken, mint a légi közlekedés, növekedés tapasztalható. Kiemelte azt is, hogy míg a fejlett országokban komoly alkalmazkodás történt, addig Kínában sokszorosára nőtt a kibocsátás.
Ha magunkra erőltetünk egy szabályrendszert, amelyet a versenytársak nem akarnak betartani, nehéz dolgunk lesz
– emelte ki.
A háború sem tesz jót az emissziónak
Az előadás kitért az Egyesült Államok változó klímapolitikájára is. Az új adminisztráció alatt kisebb támogatásokat nyújtanak a megújuló energiaforrásokra, és a fosszilis termelés és export fokozására helyezik a hangsúlyt. Ennek ellenére a vállalatok továbbra is figyelmet fordítanak az ESG vállalásokra, többek között a befektetői bizalom és a fogyasztói elvárások miatt.
Az orosz-ukrán háború kapcsán az államtitkár megjegyezte, hogy az jelentős üvegházhatású gáz kibocsátást eredményezett, és negatívan befolyásolja a fenntarthatósági erőfeszítéseket.
A blokkosodás a technológia transzferek visszaeséséhez vezethet, ami szintén hátrányos a zöld ügy szempontjából. Uniós döntéshozói szinten ugyanakkor jóval kevesebb szó esik a fenntarthatósági szempontokról a korábbi évekhez képest a katonai témák megnövekedett prioritása miatt.
Segíthetnek a célzott hazai zöld kkv-források
A magyar kormány törekvéseiről szólva Lóga Máté elmondta, hogy a versenyképesség növelése mellett a fenntarthatóság is kiemelt szempont. Említette a 2023-ban publikált KKV stratégiát, valamint az idén januártól bevezetett ESG törvényt. A fejlesztési bankok, mint az Exim és az MFB, zöld beruházásokat célzó termékeket kínálnak a vállalkozásoknak.
Végül az államtitkár, aki egyben a Budapest Airport elnöke is, beszélt a légiközlekedés fenntarthatósági kihívásairól és a repülőtér ez irányú törekvéseiről. Kiemelte, hogy a Budapest Airport célja a karbonsemlegesség elérése 2030-re, és számos lépést tettek már ennek érdekében, beleértve a geotermikus energia intenzívebb felhasználását, a vízfogyasztás csökkentését és a zöld járművek használatát.
Címlapkép forrása: Portfolio
