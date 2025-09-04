  • Megjelenítés
A szabályok betartatásán is fog múlni a fenntarthatósági erőfeszítések sikere – Európa versenyképessége a tét
Gazdaság

A szabályok betartatásán is fog múlni a fenntarthatósági erőfeszítések sikere – Európa versenyképessége a tét

Portfolio
A vállalatok üzletpolitikájukat a vonatkozó szabályokhoz igazítják, ezért kulcsfontosságú, hogy mennyire konzisztens módon történik azok betartatása, aminek hiánya hosszú távon bizonytalanságot szül. A Portfolio Sustainable World 2025 konferencián Lóga Máté, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkára beszélt a fenntarthatósági törekvésekről a jelenlegi globális kihívások közepette.

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy bár az elmúlt években globális válságok uralták a közbeszédet, a fenntarthatóság kérdése továbbra is kiemelt fontosságú.

Már csak 5 év van hátra a klímasemlegességhez vezető út 2030-ra előírt mérföldkövének eléréséig, jegyezte meg az államtitkár, aki szerint kulcsfontosságú kérdés, hogy az Európai Bizottság és más döntéshozók mennyire lesznek képesek betartatni a korábban lefektetett szabályokat.

A vállalatok ugyanis üzletpolitikájukat ehhez igazítják, de ha nincs szigorú betartatás, az bizonytalanságot szül.

0W3A0117AkosKaiser
Elindult a Portfolio Sustainable World 2025

Lóga Máté rámutatott, hogy bár számos szektorban jelentős emissziócsökkenés figyelhető meg, például az energiatermelésben és a feldolgozóiparban, más területeken, mint a légi közlekedés, növekedés tapasztalható. Kiemelte azt is, hogy míg a fejlett országokban komoly alkalmazkodás történt, addig Kínában sokszorosára nőtt a kibocsátás.

Ha magunkra erőltetünk egy szabályrendszert, amelyet a versenytársak nem akarnak betartani, nehéz dolgunk lesz

– emelte ki.

A háború sem tesz jót az emissziónak

Az előadás kitért az Egyesült Államok változó klímapolitikájára is. Az új adminisztráció alatt kisebb támogatásokat nyújtanak a megújuló energiaforrásokra, és a fosszilis termelés és export fokozására helyezik a hangsúlyt. Ennek ellenére a vállalatok továbbra is figyelmet fordítanak az ESG vállalásokra, többek között a befektetői bizalom és a fogyasztói elvárások miatt.

Az orosz-ukrán háború kapcsán az államtitkár megjegyezte, hogy az jelentős üvegházhatású gáz kibocsátást eredményezett, és negatívan befolyásolja a fenntarthatósági erőfeszítéseket.

A blokkosodás a technológia transzferek visszaeséséhez vezethet, ami szintén hátrányos a zöld ügy szempontjából. Uniós döntéshozói szinten ugyanakkor jóval kevesebb szó esik a fenntarthatósági szempontokról a korábbi évekhez képest a katonai témák megnövekedett prioritása miatt.

0W3A0005AkosKaiser
Lóga Máté, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkára

Segíthetnek a célzott hazai zöld kkv-források

A magyar kormány törekvéseiről szólva Lóga Máté elmondta, hogy a versenyképesség növelése mellett a fenntarthatóság is kiemelt szempont. Említette a 2023-ban publikált KKV stratégiát, valamint az idén januártól bevezetett ESG törvényt. A fejlesztési bankok, mint az Exim és az MFB, zöld beruházásokat célzó termékeket kínálnak a vállalkozásoknak.

Végül az államtitkár, aki egyben a Budapest Airport elnöke is, beszélt a légiközlekedés fenntarthatósági kihívásairól és a repülőtér ez irányú törekvéseiről. Kiemelte, hogy a Budapest Airport célja a karbonsemlegesség elérése 2030-re, és számos lépést tettek már ennek érdekében, beleértve a geotermikus energia intenzívebb felhasználását, a vízfogyasztás csökkentését és a zöld járművek használatát.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

HR trendek 2025-2026

A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

MNB Intézet

Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?

Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel

Konferencia ajánló

Portfolio Sustainable World 2025

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
szabados richárd ngm kkv
Gazdaság
Elérte a 100 milliárd forintot: nagy összeg landol a magyar kisvállalkozásoknál
Pénzcentrum
Most jöhet az igazi feketeleves a háborúban: Putyin nem nyugszik, ameddig fel nem számolja Ukrajnát?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility