Uniós szinten az egyik legstabilabb ESG-keretrendszer segíti a hazai vállalatokat – A szállítói kapcsolatokon múlik minden

A fenntarthatósági jelentések rendszere jelenleg meglehetősen kaotikus, és erre jön még a közelmúltban alaposan átírt uniós ESG-szabályozás, így különös érdeklődésre tartott számot a Portfolio Sustainable World 2025 konferencia kapcsolódó előadása.

Molnár Csaba Gábor, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága ESG vezetője mindjárt az elején jó hírrel szolgált, Magyarország ugyanis az ESG-szabályozás terén előrébb jár, mint más országok.

A szakember úgy véli, hogy a jelenlegi helyzet egyik legnagyobb kihívása a túlzott adminisztráció és a bürokrácia, amely gyakran eltereli a figyelmet a valódi kockázatokról. Az európai szabályozás folyamatos változásban van, és a vállalatok sokszor túlbuzgón reagálnak az új követelményekre, ahelyett, hogy a kockázatok azonosítására, mérhetőségére és kezelésére koncentrálnának.

Nem a jelentéstétellel kellene kezdeni, hanem a valós kockázatok feltérképezésével, amelynek csak egy dokumentációs eleme maga a jelentés

− vélekedett Molnár Csaba Gábor.

A szakértő szerint az elmúlt években túl nagy hangsúlyt kaptak a marketingszempontok az ESG-jelentésekben, miközben a valódi kockázatok háttérbe szorultak. Ezért most a racionalizálás és a lényegi kérdésekre való fókuszálás időszaka következik.

Molnár Csaba Gábor elmondta, hogy Magyarországon az ESG-törvény kifejezetten a közvetlen szállítói kapcsolatokra fókuszál, ami reális megközelítést jelent. Ez az a terület, ahol a vállalatoknak egyértelmű hatásuk van, ahonnan hiteles adatokat várhatnak el, és ahol képesek befolyásolni a fenntarthatósági hatásokat.

A magyar szabályozás előnye, hogy felkészülési időt biztosít a vállalatoknak, így a szállítók nem villámcsapásként élik meg az új követelményeket, és összehasonlítható módon tudnak felkészülni.

Az előadó kiemelte a felkészülési idő fontosságát, és hogy a szabályozás célja nem a versenyhátrány okozása, hanem a gyakorlatok kialakítása 2-3 éven belül.

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága több útmutatót is kiadott a vállalatoknak az ESG jelentések elkészítéséhez és a kockázatkezeléshez. Ezek ingyenesen elérhetők a hatóság honlapján magyar és angol nyelven is.

Molnár Csaba Gábor végül hangsúlyozta, hogy bár az ESG-szabályozás folyamatosan változik, Magyarországon sikerült "megállítani az órát", és noha a magyar ESG-keretrendszer nem tökéletes, jelenleg "az egyik legambiciózusabb és legstabilabb" Európában, amelyre a vállalatok építhetnek a jövőben.

