  • Megjelenítés
Hogy lehet egyszerre gyorsítani a növekedést és javítani a versenyképességet?
Gazdaság

Hogy lehet egyszerre gyorsítani a növekedést és javítani a versenyképességet?

Portfolio
A Portfolio Checklist legfrissebb adásában (a 14. perctől) arról beszélgettünk Bartus Gáborral, a BME oktatójával, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács titkárával, hogy 2026-ra Európában minden korábbinál élesebbé vált a kérdés: hogyan lehet egyszerre gyorsítani a növekedést és javítani a versenyképességet? Milyen gazdaságpolitikai eszközök és EU-s minták segíthetnek abban, hogy ne ragadjunk bele egy pazarló fejlődési pályába? A szakértő február 25-én a Planet Expo és Konferencia előadója lesz - a rendezvény a Portfolio társszervezésében valósul meg.

A műsor első felében egyébként arról volt szó, hogy a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa változatlanul, 6,5%-on hagyta az alapkamatot, ami nem okozott különösebb meglepetést. Ugyanakkor Varga Mihály MNB-elnök bedobott egy érdekes témát: a jegybank gondolkozik azon, hogy növelheti Magyarország az aranytartalékát: kérdés persze, hogy most van-e ennek az ideje, amikor történelmi csúcson az arany árfolyama. Mit üzenne ezzel a piacoknak az MNB?  Ezekről a témákról Beke Károlyt, a Portfolio makrogazdasági elemzőjét kérdeztük.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro − (00:00)
  • Monetáris tanács, aranytartalék növelése − (01:41)
  • Fenntartható fejlődés vs versenyképesség- (14:07)
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
A második témáról bővebben is szó lesz február 25-én a Planet Expo és Konferencián: a a rendezvény a Portfolio társszervezésében valósul meg.
Információ és jelentkezés

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Bemondták az oroszok: Ukrajna teljes megsemmisülése jön – Íme a pusztulás dátuma
Veszélyes spirálba kezd csúszni Magyarország – Van innen még visszaút?
Szétszakadhat a polar vortex: kiderült, visszatér-e a havazás és a rettentő hideg a tél végén
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility