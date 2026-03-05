  • Megjelenítés
A zöld kötvények az egész magyar államadósság-kezelést stabilabbá teszik
A zöld kötvények az egész magyar államadósság-kezelést stabilabbá teszik

Portfolio
Az Államadósság Kezelő Központ zöld kötvényprogramja nemcsak a fenntartható projektek finanszírozását szolgálja, hanem az egész magyar államadósság-kezelést stabilabbá és olcsóbbá teszi – jelentette ki Kolozsi Pál Péter, az ÁKK vezérigazgató-helyettese a Portfolio Green Transition & ESG 2026 konferencián.

Kolozsi Pál Péter, az ÁKK vezérigazgató-helyettese kiemelte, hogy "a zöld programok, a zöld kötvényeink, a keretrendszerünk, a riportálásunk és minden, amit ezzel kapcsolatban csinálunk, az egész magyar államadósságot, a forrásszerzést stabilabbá, kiszámíthatóbbá és áttételesen ezáltal olcsóbbá is teszik."

Az ÁKK vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy zöld program 2020-ban indult, azóta 15 zöld kötvénykibocsátás történt 4 devizában: forint mellett euróban, japán jenben és kínai jüanban is. Az utóbbi különösen kiemelkedő volt világszinten, mivel a pandapiacon korábban alig volt szuverén zöld kötvénykibocsátás.

Kolozsi hangsúlyozta, hogy "nem csak a zöldbefektetőknél van zöld szempont", hanem általában a befektetői közösségnek van növekvő igénye az ESG-aspektusokra.

A befektetők ugyanis nem fektetnek be hosszú távon olyan országba, amely nem foglalkozik az elkövetkező évtizedek kihívásaival.

ESG megfelelés: van, aki már túl van a nehezén, de a legtöbb magyar vállalatnak most jön csak a feketeleves

Újabb sikeres aukció: most a tízéves kötvényekre ugrott rá a piac

Van itt egy kis turpisság a zöldrendszám-adatokkal kapcsolatban

Az idei első devizakibocsátás januárban történt, amikor egy 7 és 12 éves kötvényt bocsátottak ki az európai piacon. A 12 éves kötvényt zöld kibocsátásként határozták meg, és majdnem négyszeres túlkereslet mellett értékesítették.

Egy nagyon bizonytalan környezetben a zöldbefektetőink támaszt tudtak nyújtani

– fogalmazott Kolozsi.

Az ÁKK három fős zöld csapata folyamatosan nagy mennyiségű megkeresést kap befektetőktől és bankoktól, akik komplex kérdéseket tesznek fel az energetikától az iparstruktúráig. A múlt heti forintkibocsátás szintén extrém magas kereslet mellett került értékesítésre.

Újítás, hogy az ÁKK elkészítette Magyarország ESG-profilját, amely angol nyelven foglalja össze a legfontosabb tudnivalókat a szervezet honlapján. A dokumentum strukturált formában gyűjti össze a fenntarthatósággal kapcsolatos publikus információkat.

