Amerikából üzent Trump erős embere: néhány héten belül vége a háborúnak

Wright az ABC News műsorában beszélt a konfliktus várható időtartamáról. "

A konfliktus biztosan véget ér a következő néhány héten belül, de akár hamarabb is lezárulhat

"– mondta a miniszter a Martha Raddatznak adott interjújában.

A háború egyik legérzékenyebb pontja a Hormuzi-szoros ellenőrzése. Ez a Perzsa-öböl és az Ománi-öböl között húzódó stratégiai vízi út, amelyen a világ kőolajellátásának mintegy 20 százaléka halad át. Irán gyakorlatilag lezárta a szorost. Ennek hatására a nyersolaj ára az egekbe szökött, és az amerikai benzinkutakon is drasztikusan emelkedtek az árak.

A GasBuddy adatai szerint a háború kezdete óta az üzemanyag átlagára gallononként 76 centtel nőtt. Ez a drágulás rendkívül gyors és meredek. Wright korábban "igen valószínűnek" nevezte, hogy az amerikai haditengerészet kíséretet biztosít az olajszállító tankereknek a szoroson való áthaladáshoz. Vasárnap viszont megerősítette, hogy

a flotta erre egyelőre nem áll készen.

A miniszter szerint az üzemanyagárak a következő hetekben várhatóan csökkenni fognak. Erre azonban nem tudott garanciát vállalni. "Háborúban semmire sincs garancia. Ez rövid távú fájdalom ahhoz, hogy egy sokkal jobb helyzetbe jussunk" – fogalmazott Wright.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Anna Moneymaker/Getty Images