  • Megjelenítés
FONTOS Egyetlen olajszállító hajón a világ szeme: a földkerekség egyik legfontosabb kikötőjéből indult újra a forgalom
Amerikából üzent Trump erős embere: néhány héten belül vége a háborúnak
Gazdaság

Portfolio
Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter vasárnap azt nyilatkozta, hogy az Iránnal folyó háború az elkövetkező hetekben biztosan véget ér. Közben az üzemanyagárak emelkedése egyre nagyobb terhet ró az amerikai fogyasztókra - számolt be az ABC News.

Wright az ABC News műsorában beszélt a konfliktus várható időtartamáról. "

A konfliktus biztosan véget ér a következő néhány héten belül, de akár hamarabb is lezárulhat

"– mondta a miniszter a Martha Raddatznak adott interjújában.

Kapcsolódó cikkünk

Trump lesöpörte az asztalról a béketervet, Iránt és Izraelt is súlyos csapás érte – Híreink az iráni háborúról vasárnap

A háború egyik legérzékenyebb pontja a Hormuzi-szoros ellenőrzése. Ez a Perzsa-öböl és az Ománi-öböl között húzódó stratégiai vízi út, amelyen a világ kőolajellátásának mintegy 20 százaléka halad át. Irán gyakorlatilag lezárta a szorost. Ennek hatására a nyersolaj ára az egekbe szökött, és az amerikai benzinkutakon is drasztikusan emelkedtek az árak.

Még több Gazdaság

Egyetlen olajszállító hajón a világ szeme: a földkerekség egyik legfontosabb kikötőjéből indult újra a forgalom

Lángokban állt a világ egyik legfontosabb kikötője, de most jó hír érkezett róla

Egyetlen rossz mozdulat, és tömegével szabadulhatnak rá a világra az Iszlám Állam terroristái

Kapcsolódó cikkünk

Lángokban állt a világ egyik legfontosabb kikötője, de most jó hír érkezett róla

A GasBuddy adatai szerint a háború kezdete óta az üzemanyag átlagára gallononként 76 centtel nőtt. Ez a drágulás rendkívül gyors és meredek. Wright korábban "igen valószínűnek" nevezte, hogy az amerikai haditengerészet kíséretet biztosít az olajszállító tankereknek a szoroson való áthaladáshoz. Vasárnap viszont megerősítette, hogy

a flotta erre egyelőre nem áll készen.

A miniszter szerint az üzemanyagárak a következő hetekben várhatóan csökkenni fognak. Erre azonban nem tudott garanciát vállalni. "Háborúban semmire sincs garancia. Ez rövid távú fájdalom ahhoz, hogy egy sokkal jobb helyzetbe jussunk" – fogalmazott Wright.

Címlapkép forrása: Anna Moneymaker/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Fejlődni nem kell félnetek jó lesz

Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Itt a fordulat a Barátság vezetéknél: Ukrajna vallott a javításról, eddig nem ismert részleteket közöltek
Kritikus pillanatban mutatott gyengeséget Európa legerősebb hatalma – Összeomlás szélére került a jól bevált stratégia?
Visszatér a kemény tél: méteres havat és mínusz 30 fokos hideget hozhat magával Amerikába
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility