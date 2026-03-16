Egy kicsit csapadékosabbra fordul az idő
Egy kicsit csapadékosabbra fordul az idő

Az elmúlt napokhoz képest felhősebb idő lesz, és elszórtan eső, zápor is várható. Legnagyobb eséllyel délnyugaton eshet, északkelet, kelet felé csökken a csapadék esélye - írja a HungaroMet Zrt.

Keddre virradó éjszaka a Tiszántúlon is megvastagszik a felhőzet, amely az éjszaka második felében az Észak-Dunántúlon átmenetelileg szakadozhat, vékonyodhat. Elsősorban a középső és délnyugati tájakon várható helyenként - többnyire kisebb - eső, zápor. A keleti, délkeleti tájakat leszámítva többfelé kísérhetik élénk lökések az északnyugati, északi szelet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 2 és 7 fok között várható, de a szélvédett fagyzugokban 0 fok alá is hűlhet a levegő.

Kedden nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható, de délután északkelet felől elkezdhet vékonyodni, esetleg szakadozni a felhőzet. Elszórtan számíthatunk esőre, záporra, nagyobb eséllyel hazánk nyugati felén, kétharmadán, de délelőtt néhol keleten sem kizárt kisebb záporeső. Legtovább és legnagyobb mennyiség délnyugaton hullhat. Az északi, északkeleti szél többfelé élénk, a nap első felében a Nyugat-Dunántúlon, majd estétől néhol északkeleten erős lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10 és 15 fok között valószínű, de a tartósan borult vagy csapadékos részeken ennél pár fokkal hűvösebb maradhat az idő. 

Szerda éjjel északkelet, észak felől nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet, napközben az ország északkeleti felén, kétharmadán napos, fátyolfelhős idő várható, délnyugaton azonban maradhatnak felhősebb tájak, de reggelre ott is megszűnik a csapadék, és ezt követően száraz idő várható. Az északkeleti, keleti szelet élénk, többfelé erős lökések kísérik. A minimum 1 és 6, a csúcshőmérséklet 13 és 17 fok között alakulhat. 

Csütörtökön az erőteljesebb gomolyfelhő-képződés és a fátyolfelhők mellett többórás napsütésre lehet számítani. Csapadék nem valószínű. Az északkeleti, keleti szelet élénk, több helyen erős lökések kísérik. A minimum általában 1 és 6 fok között alakul, de az északi völgyekben gyenge fagy is valószínű. A csúcshőmérséklet 12 és 16 fok között alakulhat. 

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

