Egy kicsit csapadékosabbra fordul az idő

Keddre virradó éjszaka a Tiszántúlon is megvastagszik a felhőzet, amely az éjszaka második felében az Észak-Dunántúlon átmenetelileg szakadozhat, vékonyodhat. Elsősorban a középső és délnyugati tájakon várható helyenként - többnyire kisebb - eső, zápor. A keleti, délkeleti tájakat leszámítva többfelé kísérhetik élénk lökések az északnyugati, északi szelet.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 2 és 7 fok között várható, de a szélvédett fagyzugokban 0 fok alá is hűlhet a levegő.
Kedden nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható, de délután északkelet felől elkezdhet vékonyodni, esetleg szakadozni a felhőzet. Elszórtan számíthatunk esőre, záporra, nagyobb eséllyel hazánk nyugati felén, kétharmadán, de délelőtt néhol keleten sem kizárt kisebb záporeső. Legtovább és legnagyobb mennyiség délnyugaton hullhat. Az északi, északkeleti szél többfelé élénk, a nap első felében a Nyugat-Dunántúlon, majd estétől néhol északkeleten erős lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10 és 15 fok között valószínű, de a tartósan borult vagy csapadékos részeken ennél pár fokkal hűvösebb maradhat az idő.
Szerda éjjel északkelet, észak felől nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet, napközben az ország északkeleti felén, kétharmadán napos, fátyolfelhős idő várható, délnyugaton azonban maradhatnak felhősebb tájak, de reggelre ott is megszűnik a csapadék, és ezt követően száraz idő várható. Az északkeleti, keleti szelet élénk, többfelé erős lökések kísérik. A minimum 1 és 6, a csúcshőmérséklet 13 és 17 fok között alakulhat.
Csütörtökön az erőteljesebb gomolyfelhő-képződés és a fátyolfelhők mellett többórás napsütésre lehet számítani. Csapadék nem valószínű. Az északkeleti, keleti szelet élénk, több helyen erős lökések kísérik. A minimum általában 1 és 6 fok között alakul, de az északi völgyekben gyenge fagy is valószínű. A csúcshőmérséklet 12 és 16 fok között alakulhat.
