Kiderült a mesterterv: így tartaná sakkban a nyugati fegyveripart a keleti szuperhatalom
Kanada egyetlen jelentős antimonbányája kínai állami kézben van, a termelés pedig évek óta szünetel. Eközben a stratégiai fém iránti kereslet világszerte nő, az ára pedig meredeken emelkedik. A helyzet jól példázza a nyugati országok kritikus ásványinyersanyag-ellátásának sebezhetőségét - tudósított a Mining.

Az Újfundlandon található Beaver Brook antimonbánya 2009 óta a China Minmetals kínai állami bányászati csoport tulajdonában áll. Az üzem 2012-ben kezdett antimonkoncentrátumot termelni, azonban a gyenge piaci körülmények miatt 2013-ban leállt. A termelés 2019-ben rövid időre újraindult, majd 2023-ban ismét beszüntették a működést. Teljes kapacitáson a bánya évi mintegy 6000 tonna antimonkoncentrátumot tudna előállítani,

a termelés azonban egyelőre szünetel.

Elemzők szerint a globális kínálat nagyjából 5 százalékát fedezné a kitermelés.

Az antimont kritikus stratégiai nyersanyagként tartják számon. Széles körben alkalmazzák égésgátlókban, ólomsavas akkumulátorokban és félvezetőkben. Emellett számos védelmi technológiában, például lőszerekben, infravörös érzékelőkben és éjjellátó eszközökben is elengedhetetlen.

A globális antimonellátási láncot jelenleg Kína uralja, a bányászattól kezdve egészen a feldolgozásig.

Peking 2024-ben korlátozni kezdte az antimonexportot, ami az árak megugrásához és az egyoldalú függőség nyilvánvalóvá válásához vezetett.

A tétlen kanadai bánya sorsa komoly találgatásokat indított el az iparági és politikai körökben. Anthony Vaccaro, a The Northern Miner elnöke egy 2025-ös előadásában utalt a szakmában keringő pletykákra. Ezek szerint Peking szándékosan tartja a jelenlegi üzemmódban a Beaver Brookot - az elmélet úgy tartja, hogy ha az antimon ára tartósan magas marad, és más projektek is beindulnak, Kína bármikor újraindíthatja a termelést.

Ezzel eláraszthatná a piacot, és lenyomhatná az árakat, ami elriaszthatná a versenytársakat a piacra lépéstől.

Kanada 2022-ben, nemzetbiztonsági okokra hivatkozva több kínai vállalatot is arra kötelezett, hogy értékesítsék részesedésüket a kanadai lítiumprojektekben. A Beaver Brook kínai tulajdonlása azonban változatlan maradt. Ez jól rávilágít arra az ellentmondásra, amellyel a nyugati kormányok szembesülnek. Egyrészről fenn kell tartaniuk a befektetési nyitottságot, másrészről viszont garantálniuk kell a stratégiai ellátásbiztonságot.

Eközben az Egyesült Államokban megindult a hazai antimontermelés újjáélesztése. A szövetségi kormányzat pénzügyi forrásokkal támogat olyan vállalatokat, mint a montanai és mexikói feldolgozóüzemekkel rendelkező United States Antimony. Szintén ide tartozik az idahói Stibnite-projektet fejlesztő Perpetua Resources. Mindkét cég jelentős támogatásban részesült a belföldi stratégiai nyersanyagellátás megerősítését célzó program keretében.

Kanada tehát egyelőre saját antimontermelés nélkül maradt. Az ország egyetlen jelentős bányája továbbra is kínai állami kézben, leállított állapotban várja a sorsát.

Címlapkép forrása: Getty Images

