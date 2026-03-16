Kiderült a mesterterv: így tartaná sakkban a nyugati fegyveripart a keleti szuperhatalom

Az Újfundlandon található Beaver Brook antimonbánya 2009 óta a China Minmetals kínai állami bányászati csoport tulajdonában áll. Az üzem 2012-ben kezdett antimonkoncentrátumot termelni, azonban a gyenge piaci körülmények miatt 2013-ban leállt. A termelés 2019-ben rövid időre újraindult, majd 2023-ban ismét beszüntették a működést. Teljes kapacitáson a bánya évi mintegy 6000 tonna antimonkoncentrátumot tudna előállítani,
a termelés azonban egyelőre szünetel.
Elemzők szerint a globális kínálat nagyjából 5 százalékát fedezné a kitermelés.
Az antimont kritikus stratégiai nyersanyagként tartják számon. Széles körben alkalmazzák égésgátlókban, ólomsavas akkumulátorokban és félvezetőkben. Emellett számos védelmi technológiában, például lőszerekben, infravörös érzékelőkben és éjjellátó eszközökben is elengedhetetlen.
A globális antimonellátási láncot jelenleg Kína uralja, a bányászattól kezdve egészen a feldolgozásig.
Peking 2024-ben korlátozni kezdte az antimonexportot, ami az árak megugrásához és az egyoldalú függőség nyilvánvalóvá válásához vezetett.
A tétlen kanadai bánya sorsa komoly találgatásokat indított el az iparági és politikai körökben. Anthony Vaccaro, a The Northern Miner elnöke egy 2025-ös előadásában utalt a szakmában keringő pletykákra. Ezek szerint Peking szándékosan tartja a jelenlegi üzemmódban a Beaver Brookot - az elmélet úgy tartja, hogy ha az antimon ára tartósan magas marad, és más projektek is beindulnak, Kína bármikor újraindíthatja a termelést.
Ezzel eláraszthatná a piacot, és lenyomhatná az árakat, ami elriaszthatná a versenytársakat a piacra lépéstől.
Kanada 2022-ben, nemzetbiztonsági okokra hivatkozva több kínai vállalatot is arra kötelezett, hogy értékesítsék részesedésüket a kanadai lítiumprojektekben. A Beaver Brook kínai tulajdonlása azonban változatlan maradt. Ez jól rávilágít arra az ellentmondásra, amellyel a nyugati kormányok szembesülnek. Egyrészről fenn kell tartaniuk a befektetési nyitottságot, másrészről viszont garantálniuk kell a stratégiai ellátásbiztonságot.
Eközben az Egyesült Államokban megindult a hazai antimontermelés újjáélesztése. A szövetségi kormányzat pénzügyi forrásokkal támogat olyan vállalatokat, mint a montanai és mexikói feldolgozóüzemekkel rendelkező United States Antimony. Szintén ide tartozik az idahói Stibnite-projektet fejlesztő Perpetua Resources. Mindkét cég jelentős támogatásban részesült a belföldi stratégiai nyersanyagellátás megerősítését célzó program keretében.
Kanada tehát egyelőre saját antimontermelés nélkül maradt. Az ország egyetlen jelentős bányája továbbra is kínai állami kézben, leállított állapotban várja a sorsát.
