  • Megjelenítés
Gazdaság

Küszöbön a baj: Trump kemény feltételt szabott Kínának az olajkrízis közepette, amiből már ki is hátrálna

Portfolio
Az Egyesült Államok és Kína kereskedelmi küldöttségei hétfőn zárták le kétnapos párizsi tárgyalásaikat. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter "nagyon jónak" értékelte a találkozót. A megbeszélések a márciusi Trump–Hszi-csúcstalálkozó előkészítését szolgálták, miközben az iráni háború árnyéka is rávetül a kétoldalú kapcsolatokra - írta az Euronews.

Az amerikai delegációt Bessent mellett Jamieson Greer kereskedelmi képviselő vezette. Kínai részről Ho Li-feng miniszterelnök-helyettes és Li Cseng-kang főtárgyaló vett részt a megbeszéléseken. A párizsi forduló a genfi, londoni, stockholmi, madridi és Kuala Lumpur-i egyeztetések sorába illeszkedik. Ezeknek a találkozóknak a célja a tavalyi vámháború utáni kapcsolatok stabilizálása.

Az amerikai fél nyomást gyakorolt Pekingre, hogy növelje a Boeing repülőgépek, valamint az amerikai szén, kőolaj és földgáz importját.

A kínai delegáció jelezte nyitottságát az amerikai mezőgazdasági termékek – például baromfi, marhahús és különféle szántóföldi növények – beszerzésének növelésére. Emellett megerősítették korábbi vállalásukat, miszerint az elkövetkező három évben évente 25 millió tonna amerikai szóját vásárolnak.

A felek formális együttműködési mechanizmusokat is vizsgáltak a nem érzékeny ágazatok kereskedelmének és beruházásainak kezelésére. Ennek keretében felmerült egy amerikai–kínai "kereskedelmi tanács" és egy "beruházási tanács" létrehozásának lehetősége.

Még több Gazdaság

Előrelépés történt a kritikus fontosságú ásványi nyersanyagok terén is: Washington az ittrium nevű ritkaföldfém ellátásának biztosítását szorgalmazta, amely a sugárhajtóművek elengedhetetlen alapanyaga.

Bessent hangsúlyozta, hogy a konkrét megállapodásokról végső soron Donald Trump és Hszi Csin-ping dönt majd. Erre a március 31. és április 2. közé tervezett pekingi csúcstalálkozón kerülhet sor. Ez lesz az első hivatalos elnöki látogatás Kínában azóta, hogy Trump első ciklusában, 2017 novemberében Pekingben járt.

A tárgyalásokat beárnyékolja az iráni háború, amely gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost, amely a világ kőolaj-kereskedelmének mintegy ötödét bonyolítja le, és különösen létfontosságú a kínai import szempontjából.

Trump korábban azt sugallta, hogy a pekingi látogatást elhalaszthatják, ha Kína nem támogatja az olajszállító tankereket kísérő amerikai haditengerészeti műveletet.

Bessent ugyanakkor tisztázta, hogy egy esetleges halasztás kizárólag logisztikai okokból történne, nem pedig politikai feltételszabás miatt.

A csúcstalálkozón várhatóan Marco Rubio külügyminiszter is részt vesz. Erre annak ellenére is sor kerülhet, hogy Peking 2020-ban szankciókat, köztük beutazási tilalmat vetett ki rá a Hongkonggal és Hszincsiang tartománnyal kapcsolatos álláspontja miatt. A kínai külügyminisztérium jelzése szerint ezek az intézkedések Rubio szenátori tevékenységét célozták, így nem feltétlenül akadályozzák meg a részvételét.

Kapcsolódó cikkünk

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Miért szeretem nagyon az aranyat?

Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos

Holdblog

Fejlődni nem kell félnetek jó lesz

Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
