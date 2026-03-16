390 alá is húzták már ma a forintot a javuló hangulatban

Vad pletyka terjed: példátlan módszerrel nyomhatja le az olajárakat az Egyesült Államok - Megszólalt a pénzügyminiszter
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter hétfőn egyértelművé tette, hogy a kormányzat nem tervez beavatkozni a pénzügyi piacokon, sőt, még az is kétséges, hogy erre egyáltalán lenne-e jogköre - jelentette a Cnbc.
339-hez közelít a dollár
A dollár már 1,5 százalékkal (5 egység) gyengült a forinttal szemben és a 339-es szinthez közelít.
Jól jön a dollár gyengülése
Segít ma a forintnak az is, hogy a dollár gyengülésnek indult az euróval szemben, az 1,148 feletti keresztárfolyam már fél százalékkal haladja meg a péntek esti szintet.
Tovább húzzák a forintot
A hétfő déli órákra 390 alá kapaszkodott a forint az euróval szemben, ezzel
már 1,1%-os javulásban van a magyar deviza péntekhez képest.
A dollár jelenleg 339,4 forintba kerül, ami több mint másfél százalékkal alacsonyabb a hétvége előtti árfolyamnál.
390-nél jár az euró
A forint több mint 3 egységgel (0,8 százalék) erősödött az euróval szemben és közel került a 390-es szinthez.
A régiós devizákkal szemben is erősödik a forint
A cseh korona 16 forint körül jár, a lenygel zloty pedig 4,3 magasságában. Ez 0,3, illetve 0,2 százalékos forinterősödés.
Mi lesz most a dollárral?
A dollárindex hétfőn enyhén mérséklődött, és 100,27-es szintre csúszott vissza a pénteki tízhónapos csúcsról.
A zöldhasú a február végi amerikai, izraeli és iráni katonai műveletek óta folyamatosan erősödött a menedékeszközök iránti keresletnek köszönhetően. Ezzel párhuzamosan az olajimporttól függő gazdaságok devizái, mindenekelőtt az euró, nyomás alá kerültek.
Az amerikai tőzsdefelügyelet heti adatai szerint a piaci szereplők a konfliktus kezdete óta szinte teljesen felszámolták a dollár elleni short pozícióikat.
Az euró mindazonáltal felkapaszkodott a korábbi, hét és fél hónapos mélypontjáról, így 0,25 százalékos erősödést követően 1,1442 dolláron állt. A brit font eközben 0,23 százalékkal 1,3252 dollárra emelkedett.
Francesco Pesole, az ING devizastratégája szerint
a jegybanki ülések közelsége óvatosságra inti a piacot.
A dollár visszahúzódásához az is hozzájárulhatott, hogy Donald Trump amerikai elnök a hétvégén szövetségeseket keresett a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóforgalom biztosítására. A Wall Street Journal értesülései szerint Washington már ezen a héten bejelentheti, hogy több ország is csatlakozik a kereskedelmi hajók kíséréséhez.
Gyengül a dollár
A forint a dollárral szemben már majdnem 1 százalékot erősödött (3 egység), az árfolyama 341,5 körül jár.
391-392 között az euró
A forint az euróval szemben a 391-392-es sávban mozog délelőtt.
Kis korrekciót láthatunk
Kicsit erőre kapott a dollár és az euró a forinttal szemben a reggeli gyengülés után.
- Az euró árfolyama 392,5 körül jár,
- a dolláré 343,8-nál.
Több fontos adat is érkezett Kínából
Kínában gyorsult az ipari termelés és a kiskereskedelmi forgalom éves növekedése februárban, miközben nőtt a munkanélküliség januárral összevetve a kínai statisztikai hivatal hétfői jelentése szerint.
Nagyot mozdult már reggel is a forint
Amíg a közel-keleti feszültség nem csillapodik érdemben, addig nagy valószínűséggel ez a kiszámíthatatlan mozgás is velünk marad.
A szakértők és a befektetők egyelőre csak találgatják, milyen hosszabb távú gazdasági következményei lehetnek a konfliktusnak. Ahogy telik az idő, egyre kevésbé tűnik valószínűnek, hogy gyorsan lezárulnak a harcok, és a világgazdaság komolyabb hatások nélkül átvészeli a helyzetet.
Hétfőn az amerikai ipari termelés legfrissebb adatai érkeznek, míg idehaza reggel az MNB a havi fizetési mérleg alakulását, valamint a tavalyi negyedik negyedévre vonatkozó pénzforgalmi ábrakészletet publikálja.
A forint már a hét elején erősödéssel indította a kereskedést:
az euró jegyzése 391 forintig süllyedt, miközben a dollár árfolyama 342 forint körül alakult. Az előző kereskedési nap végén még az euró 393,4, a dollár pedig 344,6 forint körül járt.
Az euró-dollár keresztárfolyam 1,143 körül jár, enyhe euróerősödéssel.
