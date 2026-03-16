390 alá is húzták már ma a forintot a javuló hangulatban
Jelentős kilengéseket hozott a hétfő a devizapiacon: az euró jegyzése 389,5 és 394,2 forint között hullámzott, miközben a dollár árfolyama 339,2 és 344,3 között mozgott. A forint számottevően erősödött a főbb devizákkal szemben, és a régiós valutákhoz képest is felülteljesített. A piaci hangulatot az is befolyásolta, hogy Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter jelezte: a kormányzat egyelőre nem készül beavatkozni a pénzügyi piacokon az olajárak letörése érdekében, miközben egyre több üzemanyag-szállító hajó halad át a Hormuzi-szoroson, és Washington további lépéseit a közel-keleti konfliktus alakulása határozhatja meg.
Vad pletyka terjed: példátlan módszerrel nyomhatja le az olajárakat az Egyesült Államok - Megszólalt a pénzügyminiszter

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter hétfőn egyértelművé tette, hogy a kormányzat nem tervez beavatkozni a pénzügyi piacokon, sőt, még az is kétséges, hogy erre egyáltalán lenne-e jogköre - jelentette a Cnbc.

339-hez közelít a dollár

A dollár már 1,5 százalékkal (5 egység) gyengült a forinttal szemben és a 339-es szinthez közelít.

Jól jön a dollár gyengülése

Segít ma a forintnak az is, hogy a dollár gyengülésnek indult az euróval szemben, az 1,148 feletti keresztárfolyam már fél százalékkal haladja meg a péntek esti szintet.

Tovább húzzák a forintot

A hétfő déli órákra 390 alá kapaszkodott a forint az euróval szemben, ezzel

már 1,1%-os javulásban van a magyar deviza péntekhez képest.

A dollár jelenleg 339,4 forintba kerül, ami több mint másfél százalékkal alacsonyabb a hétvége előtti árfolyamnál.

390-nél jár az euró

A forint több mint 3 egységgel (0,8 százalék) erősödött az euróval szemben és közel került a 390-es szinthez.

A régiós devizákkal szemben is erősödik a forint

A cseh korona 16 forint körül jár, a lenygel zloty pedig 4,3 magasságában. Ez 0,3, illetve 0,2 százalékos forinterősödés.

Mi lesz most a dollárral?

A dollárindex hétfőn enyhén mérséklődött, és 100,27-es szintre csúszott vissza a pénteki tízhónapos csúcsról.

A zöldhasú a február végi amerikai, izraeli és iráni katonai műveletek óta folyamatosan erősödött a menedékeszközök iránti keresletnek köszönhetően. Ezzel párhuzamosan az olajimporttól függő gazdaságok devizái, mindenekelőtt az euró, nyomás alá kerültek.

Az amerikai tőzsdefelügyelet heti adatai szerint a piaci szereplők a konfliktus kezdete óta szinte teljesen felszámolták a dollár elleni short pozícióikat.

Az euró mindazonáltal felkapaszkodott a korábbi, hét és fél hónapos mélypontjáról, így 0,25 százalékos erősödést követően 1,1442 dolláron állt. A brit font eközben 0,23 százalékkal 1,3252 dollárra emelkedett.

Francesco Pesole, az ING devizastratégája szerint

a jegybanki ülések közelsége óvatosságra inti a piacot.

A dollár visszahúzódásához az is hozzájárulhatott, hogy Donald Trump amerikai elnök a hétvégén szövetségeseket keresett a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóforgalom biztosítására. A Wall Street Journal értesülései szerint Washington már ezen a héten bejelentheti, hogy több ország is csatlakozik a kereskedelmi hajók kíséréséhez.

Gyengül a dollár

A forint a dollárral szemben már majdnem 1 százalékot erősödött (3 egység), az árfolyama 341,5 körül jár.

391-392 között az euró

A forint az euróval szemben a 391-392-es sávban mozog délelőtt.

Kis korrekciót láthatunk

Kicsit erőre kapott a dollár és az euró a forinttal szemben a reggeli gyengülés után.

  • Az euró árfolyama 392,5 körül jár,
  • a dolláré 343,8-nál.
Több fontos adat is érkezett Kínából

Kínában gyorsult az ipari termelés és a kiskereskedelmi forgalom éves növekedése februárban, miközben nőtt a munkanélküliség januárral összevetve a kínai statisztikai hivatal hétfői jelentése szerint.

Nagyot mozdult már reggel is a forint

Amíg a közel-keleti feszültség nem csillapodik érdemben, addig nagy valószínűséggel ez a kiszámíthatatlan mozgás is velünk marad.

A szakértők és a befektetők egyelőre csak találgatják, milyen hosszabb távú gazdasági következményei lehetnek a konfliktusnak. Ahogy telik az idő, egyre kevésbé tűnik valószínűnek, hogy gyorsan lezárulnak a harcok, és a világgazdaság komolyabb hatások nélkül átvészeli a helyzetet.

Hétfőn az amerikai ipari termelés legfrissebb adatai érkeznek, míg idehaza reggel az MNB a havi fizetési mérleg alakulását, valamint a tavalyi negyedik negyedévre vonatkozó pénzforgalmi ábrakészletet publikálja.

A forint már a hét elején erősödéssel indította a kereskedést:

az euró jegyzése 391 forintig süllyedt, miközben a dollár árfolyama 342 forint körül alakult. Az előző kereskedési nap végén még az euró 393,4, a dollár pedig 344,6 forint körül járt.

Az euró-dollár keresztárfolyam 1,143 körül jár, enyhe euróerősödéssel.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

