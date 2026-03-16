Megbénult az élet Amerikában: több mint fél méter hó és sarkvidéki fagy hozott elképesztő káoszt
Szélsőséges időjárást hozott egy markáns márciusi hidegbetörés az Egyesült Államokban. Északon hóviharok, délebbre pedig heves zivatarok pusztítanak. Az ítéletidő országszerte komoly közlekedési káoszt, valamint több százezer otthont érintő áramkimaradást okozott - közölte az Időkép.

A Nagy-tavak térségében átvonuló ciklon nyomán sarkvidéki levegő árasztotta el az országot. Ennek hatására a hőmérséklet

többfelé 8–14 fokkal az ilyenkor megszokott átlag alá zuhant.

A régióban, valamint a Középnyugat északi részén erős hófúvások és hóviharok alakultak ki. Minnesota délkeleti és Wisconsin nyugati részén vasárnap délutánig a fél métert is meghaladta a friss hóréteg vastagsága. Ezzel egy időben a hidegfront délebbi szakaszain kiterjedt zivatarláncok jöttek létre.

A zord időjárás szinte teljesen megbénította a mindennapi életet.

Több államban bezártak az iskolák, az utak pedig sokfelé veszélyessé vagy teljesen járhatatlanná váltak.

A közlekedési káoszt tetézi, hogy országszerte több mint kétezer repülőjáratot töröltek. A viharos szél és a villanyvezetékekre rakódó vizes, tapadó hó miatt több mint félmillió fogyasztónál szűnt meg az áramellátás. A leginkább érintett területek a középnyugati, a keleti és a déli államok, valamint a Nagy-tavak vidéke.

Címlapkép forrása: J. David Ake/Getty Images

