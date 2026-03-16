Megbénult az élet Amerikában: több mint fél méter hó és sarkvidéki fagy hozott elképesztő káoszt

A Nagy-tavak térségében átvonuló ciklon nyomán sarkvidéki levegő árasztotta el az országot. Ennek hatására a hőmérséklet
többfelé 8–14 fokkal az ilyenkor megszokott átlag alá zuhant.
A régióban, valamint a Középnyugat északi részén erős hófúvások és hóviharok alakultak ki. Minnesota délkeleti és Wisconsin nyugati részén vasárnap délutánig a fél métert is meghaladta a friss hóréteg vastagsága. Ezzel egy időben a hidegfront délebbi szakaszain kiterjedt zivatarláncok jöttek létre.
A zord időjárás szinte teljesen megbénította a mindennapi életet.
Több államban bezártak az iskolák, az utak pedig sokfelé veszélyessé vagy teljesen járhatatlanná váltak.
A közlekedési káoszt tetézi, hogy országszerte több mint kétezer repülőjáratot töröltek. A viharos szél és a villanyvezetékekre rakódó vizes, tapadó hó miatt több mint félmillió fogyasztónál szűnt meg az áramellátás. A leginkább érintett területek a középnyugati, a keleti és a déli államok, valamint a Nagy-tavak vidéke.
Címlapkép forrása: J. David Ake/Getty Images
