Megbénult az élet Amerikában: több mint fél méter hó és sarkvidéki fagy hozott elképesztő káoszt

A Nagy-tavak térségében átvonuló ciklon nyomán sarkvidéki levegő árasztotta el az országot. Ennek hatására a hőmérséklet

többfelé 8–14 fokkal az ilyenkor megszokott átlag alá zuhant.

A régióban, valamint a Középnyugat északi részén erős hófúvások és hóviharok alakultak ki. Minnesota délkeleti és Wisconsin nyugati részén vasárnap délutánig a fél métert is meghaladta a friss hóréteg vastagsága. Ezzel egy időben a hidegfront délebbi szakaszain kiterjedt zivatarláncok jöttek létre.

A zord időjárás szinte teljesen megbénította a mindennapi életet.

Több államban bezártak az iskolák, az utak pedig sokfelé veszélyessé vagy teljesen járhatatlanná váltak.

A közlekedési káoszt tetézi, hogy országszerte több mint kétezer repülőjáratot töröltek. A viharos szél és a villanyvezetékekre rakódó vizes, tapadó hó miatt több mint félmillió fogyasztónál szűnt meg az áramellátás. A leginkább érintett területek a középnyugati, a keleti és a déli államok, valamint a Nagy-tavak vidéke.

