Váratlan bejelentés érkezett: új vezetéket épít Magyarország és Szlovákia!

Szijjártó Péter a szlovák energiaügyi miniszterrel ma aláírt egy megállapodást, ami a külgazdasági és külügyminiszter közlése szerint arról szól, hogy

Magyarország és Szlovákia egy új dízel és benzinvezetéket épít, mégpedig a pozsonyi és a százhalombattai finomító közvetlen összekötése érdekében.

Szijjártó elmondása szerint egy 127 kilométer hosszú vezetékről van szó, ami másfél millió tonna olajterméket, dízelt, benzint tud majd szállítani.

Ez a vezeték a következő év első felében kész is lesz

- fogalmazott a politikus.

