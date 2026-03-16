Váratlan bejelentés érkezett: új vezetéket épít Magyarország és Szlovákia!
Váratlan bejelentés érkezett: új vezetéket épít Magyarország és Szlovákia!

A brüsszeli külügyminiszteri tanácsülést követően tartott sajtótájékoztatót Szijjártó Péter, aki többek között elmondta: Magyarország és Szlovákia egy új dízel és benzinvezetéket épít, ami a pozsonyi és a százhalombattai olajfinomítókat köti majd össze.

Szijjártó Péter a szlovák energiaügyi miniszterrel ma aláírt egy megállapodást, ami a külgazdasági és külügyminiszter közlése szerint arról szól, hogy

Magyarország és Szlovákia egy új dízel és benzinvezetéket épít, mégpedig a pozsonyi és a százhalombattai finomító közvetlen összekötése érdekében.

Szijjártó elmondása szerint egy 127 kilométer hosszú vezetékről van szó, ami másfél millió tonna olajterméket, dízelt, benzint tud majd szállítani.

Ez a vezeték a következő év első felében kész is lesz

- fogalmazott a politikus.

Miért szeretem nagyon az aranyat?

Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven...

Fejlődni nem kell félnetek jó lesz

Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosogépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé

Parlamenti választás és piaci reakciók

