Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára
Bár a fogyasztói ár maximálva van a hazai üzemanyagok esetében, a nagykereskedelmi árak azonban tovább emelkednek, derül ki a holtankoljak adataiból. A dízel litere már több, mint 700 forintba kerülne.

Tovább emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára. 

Szerdától ez a benzin esetében bruttó 5 forintot jelent, a gázolajnál pedig bruttó 3 forint az emelés mértéke.

2026.03.17-én a piaci átlagárak az alábbiak szerint alakulnak: 

  • 95-ös benzin: 643 Ft/liter
  • Gázolaj: 699 Ft/liter

A védett árakhoz képest a különbség tehát tovább nő; a 95-ös benzin piaci ára ma 48 forinttal magasabb, mint az 595 forintos benzin védett ára, a gázolaj piaci ára pedig jelenleg 84 forinttal magasabb, mint a 615 forintos gázolaj védett ára. Holnaptól ezek a különbségek 53 és 87 forintra nőhetnek.

A magyar kormány március 9-én döntött az üzemanyagpiacba való állami beavatkozásról, miután az elmúlt időszakban meredeken emelkedtek az árak. A rendeletek alapján

a 95-ös benzin literenként legfeljebb 595 forintért, a dízel pedig legfeljebb 615 forintért értékesíthetőa jogosultak számára.

