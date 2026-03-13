Megjött a döntés: így változna ma a benzin ára

Ma tovább emelkedik a 95-ös benzin és a 100-as benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5-5 forinttal.
Ez az árváltozás akkor érvényesülhet, ha piaci áron vásárolunk üzemanyagot (pl.: kannába vagy külföldi rendszámú autóba, stb.). Az aktuális piaci átlagárak a hazai töltőállomásokon az alábbiak 2026.03.12-én:
- 95-ös benzin: 622 Ft/liter
- Gázolaj: 649 Ft/liter
A magyar kormány hétfői rendkívüli ülésén döntött az üzemanyagpiacba való állami beavatkozásról, miután az elmúlt időszakban meredeken emelkedtek az árak. A rendeletek alapján
a 95-ös benzin literenként legfeljebb 595 forintért, a dízel pedig legfeljebb 615 forintért értékesíthetőa jogosultak számára.
A védett ár alapvetően a magyar rendszámú járművek tankolására vonatkozik a hazai benzinkutakon.
