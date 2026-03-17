Újabb európai ország tilthatja be a közösségi médiát a fiataloknak
Görögország hamarosan betilthatja a közösségi médiát a 15 év alattiak számára, a kormány szerint a platformok káros hatással vannak a fiatalok mentális egészségére, írja a Bloomberg.

A görög kormány néhány héten belül javaslatot nyújt be, amely megtiltaná a közösségi média használatát a 15 év alattiak számára.

Kyriakos Mitsotakis miniszterelnök szerint egyre több bizonyíték támasztja alá, hogy a folyamatos görgetés és az addiktív tartalomfogyasztás negatívan hat a fiatalok mentális állapotára, ezért szükséges a szabályozás.

A tervezett intézkedéssel Görögország csatlakozna több európai országhoz, amelyek már lépéseket tettek a közösségi platformok korlátozására. Franciaország januárban döntött arról, hogy 15 év alatt tiltja az olyan alkalmazásokat, mint a Facebook, az Instagram, a TikTok vagy a Snapchat. Spanyolország szintén hasonló korlátozást tervez, míg Portugália már elfogadott egy törvényt, amely 16 év alattiak számára szigorítja a hozzáférést.

Mitsotakis szerint Európa hosszabb távon egységes szabályozás felé haladhat ezen a területen. Hangsúlyozta, hogy a közösségi platformok jelentős bevételeket termelnek, ezért indokoltnak tartja, hogy korlátozzák a fiatalok bevonását és védjék a gyerekek és tinédzserek mentális egészségét.

