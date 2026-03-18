Alakul az újabb politikai válság Magyarország szomszédjában az idei költségvetés miatt

A kilenc hónapja működő, négy Európa-párti pártból álló koalíciós kormánynak
adóemeléseket és kiadáscsökkentéseket kellett végrehajtania.
Erre azért volt szükség, hogy lefaragják az Európai Unió tagállamai között legmagasabbnak számító költségvetési hiányt, és elkerüljék az ország hitelbesorolásának befektetési kategória alá rontását. Az intézkedések ugyan csökkentették a deficitet, de komolyan megterhelték a koalíciót. Eközben az infláció a két számjegyű tartomány felé kúszott, a gazdaság pedig technikai recesszióba fordult. Ezzel párhuzamosan a szélsőjobboldali ellenzék támogatottsága folyamatosan nőtt, így a közvélemény-kutatások szerint jelenleg ők jelentik a legerősebb politikai erőt.
A költségvetés elfogadásának csúszása és az iráni háború okozta piaci nyomás kézzelfogható következményekkel járt. A román államadósság-kezelő az elmúlt hetekben hat kötvényaukciót kényszerült törölni. A következő próbatételt egy csütörtöki állampapír-aukció jelentette volna. A törvényhozóknak ekkor kellett volna végső szavazást tartaniuk arról a büdzséről, amely a tavalyi GDP-arányos 7,7 százalékról 6,2 százalékra szorítaná le a hiányt.
A kormány 1 százalékos növekedési előrejelzése, amelyre a hiánycsökkentési terv is épül, azonban már most kérdésessé vált. A közel-keleti konfliktus ugyanis jelentősen megemelte az adósságpiaci hozamokat és az üzemanyagárakat.
A szociáldemokraták az első olvasatban még megszavazták a költségvetést, ugyanakkor pótlólagos kiadásokra is javaslatot tettek. Ezek között szerepelt egy egyszeri támogatás az alacsony jövedelmű nyugdíjasok számára. A mintegy 250 millió dollár értékű szociális csomagjuk azonban szerdán a költségvetési és pénzügyi bizottságban kétszer is elbukott a határozatképtelenség miatt. Erre válaszul a PSD a teljes költségvetés blokkolásával fenyegetőzött, így
kérdésessé vált, hogy a csütörtökre tervezett végszavazást egyáltalán megtartják-e.
A hitelminősítők jelezték, hogy a kormánykoalíció stabilitása kulcstényező lesz Románia hiánycsökkentési képességének értékelésekor. A szociáldemokraták régóta bírálják Ilie Bolojan liberális miniszterelnök reformprogramját, mivel szerintük az nem mutat kellő empátiát az állampolgárok iránt. A PSD korábban közölte: csak a költségvetés elfogadása után döntenek a kormányban maradásról, illetve arról, rákényszerítik-e a liberálisokat egy másik miniszterelnök támogatására.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
