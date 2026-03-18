Bejelentette a Magyar Közút: vége a télnek, eltűnhetnek a veszélyes kátyúk

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. bejelentése szerint március 15-én véget ért a téli üzem, mostantól nyári menetrend szerint fogják a munkát folytatni.

A szerdai közlemény szerint a közútkezelő a tavaszi-nyári fenntartási és üzemeltetési feladatokra koncentrál. A melegaszfalt-keverő telepek nyitását követően országszerte megkezdődnek a tartósabb, lokális burkolatjavítási munkák, kiemelten a forgalomra veszélyes kátyúk megszüntetése érdekében. A Magyar Közút szakemberei a következő hónapokban a burkolatjavításokon túl

kaszálási, növényzetgondozási, szemétszedési munkákat végeznek, valamint gondoskodnak a közúti jelzőtáblák, szalagkorlátok, vezetőoszlopok és védőkerítések karbantartásáról, tisztításáról és szükség szerinti pótlásáról is.

Kiemelték, hogy a jelzőlámpás csomópontok üzemeltetése és karbantartása is figyelmet kap. A nyári szezonban ugyanakkor felkészülnek a váratlan eseményekre is, így a forgalmi akadályokra, a balesetek, a torlódásokra is. Ezeket gyorsan és hatékonyan kezelnék a forgalom zavartalansága érdekében. Ennek érdekében a társaság a nappali munkavégzés mellett éjszakai és hétvégi készenléti rendszert működtet, biztosítva, hogy a szakemberek szükség esetén rövid időn belül be tudjanak avatkozni a forgalom biztonságának fenntartása érdekében - hangsúlyozták.

Hiába van vége a téli időszaknak, március végéig mérnökségenként legalább egy, síkosságmentesítésre alkalmas eszközökkel felszerelt gépet továbbra is bevetésre készen tartanak.

