  • Megjelenítés
Bejelentette a Magyar Közút: vége a télnek, eltűnhetnek a veszélyes kátyúk
Gazdaság

Bejelentette a Magyar Közút: vége a télnek, eltűnhetnek a veszélyes kátyúk

MTI
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. bejelentése szerint március 15-én véget ért a téli üzem, mostantól nyári menetrend szerint fogják a munkát folytatni.

A szerdai közlemény szerint a közútkezelő a tavaszi-nyári fenntartási és üzemeltetési feladatokra koncentrál. A melegaszfalt-keverő telepek nyitását követően országszerte megkezdődnek a tartósabb, lokális burkolatjavítási munkák, kiemelten a forgalomra veszélyes kátyúk megszüntetése érdekében. A Magyar Közút szakemberei a következő hónapokban a burkolatjavításokon túl

kaszálási, növényzetgondozási, szemétszedési munkákat végeznek, valamint gondoskodnak a közúti jelzőtáblák, szalagkorlátok, vezetőoszlopok és védőkerítések karbantartásáról, tisztításáról és szükség szerinti pótlásáról is.

Kiemelték, hogy a jelzőlámpás csomópontok üzemeltetése és karbantartása is figyelmet kap. A nyári szezonban ugyanakkor felkészülnek a váratlan eseményekre is, így a forgalmi akadályokra, a balesetek, a torlódásokra is. Ezeket gyorsan és hatékonyan kezelnék a forgalom zavartalansága érdekében. Ennek érdekében a társaság a nappali munkavégzés mellett éjszakai és hétvégi készenléti rendszert működtet, biztosítva, hogy a szakemberek szükség esetén rövid időn belül be tudjanak avatkozni a forgalom biztonságának fenntartása érdekében - hangsúlyozták.

Hiába van vége a téli időszaknak, március végéig mérnökségenként legalább egy, síkosságmentesítésre alkalmas eszközökkel felszerelt gépet továbbra is bevetésre készen tartanak.

Még több Gazdaság

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Miért szeretem nagyon az aranyat?

Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos

Holdblog

Fejlődni nem kell félnetek jó lesz

Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

AI in Business 2026

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

2026. március 22.

Járműipar 2026

2026. március 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
