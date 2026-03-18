Kigyulladt egy autó az M0-on, megállították a forgalmat

Kigyulladt egy személygépjármű az M0 autóút déli szakaszán az M5 felé haladó oldalon Szigetszentmiklós környékén a 18-as kilométernél. A hatóságok itt a mentési munkálatok idejére megállították a forgalmat. Az érintett pályaszakaszon az arra haladok megnövekedett menetidőre számítsanak, a torlódás már most is 6 kilométer hosszúságú. A szemközti oldalon a bámészkodó járművek okoztak fennakadásokat, itt már legalább öt kilométer hosszúságú fennakadásra számítsanak az arra haladók.

Aki szeretné elkerülni a dugót, az a halászteleki csomópontnál tud letérni az M0-ról.

Az országban más útvonalakon is fennakadásokra kell számítani:

A 10-es főúton Tátnál két jármű ütközött, itt a teljes forgalmat leállították.

A 444-es főúton félpályás útlezárás van érvényben ütközése miatt Békéscsaba határánál.

Ezen kívül megjegyezték, hogy a hajnali órákban Budapest elővárosi útjain megnövekedett forgalomra és menetidőre számítsanak a sofőrök.

