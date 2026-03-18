Leállt a berlini repülőtér, rengeteg az érintett
Leállt a berlini repülőtér, rengeteg az érintett

Teljesen leállt a légi közlekedés a berlini repülőtéren szerda kora reggel.

Szerda reggel teljesen leállt a légi közlekedés a berlini Berlin Brandenburg repülőtéren, miután a Verdi szolgáltatóipari szakszervezet egész napos sztrájkba kezdett a folyamatban lévő bérvita miatt.

A munkabeszüntetés mintegy 57 ezer utast érint, és a nap során tervezett 445 érkező és induló járat működését zavarja meg.

A szakszervezet körülbelül 2000 dolgozó számára követel magasabb béreket, köztük a repülőtéri tűzoltóság, a légiforgalmi irányítás és a terminálüzemeltetés alkalmazottai számára. A következő tárgyalási fordulót március 25-re tűzték ki.

A repülőtér vezérigazgatója aránytalan lépésnek nevezte a sztrájkot, különösen a jelenlegi feszült geopolitikai helyzetben, amelyet az iráni háború is tovább súlyosbít.

A Berlin Brandenburg repülőtér Németország egyik legfontosabb légiközlekedési csomópontja, évente mintegy 25 millió utast szolgál ki.

