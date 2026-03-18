Megjött az időjárás-előrejelzés: van, ahol visszatérnek a fagyok

A HungaroMet Nonprofit Zrt. legfrissebb előrejelzése szerint a hét második felében változékony időre lehet majd számítani.

A következő napokban Európa északi részein egy anticiklon fog megerősödni, Magyarország ennek a déli peremén fekszik. A folyamat eredményeként a Kárpát-medencében az északi, északkeleti áramlások lesznek meghatározóak. Mindez az elmúlt időszakban tapasztalthoz képest hűvösebb időjárást eredményez. Alul száraz, míg a magasabb légrétegben váltakozó nedvességtartalmú léghullámok érik majd el hazánkat.

Az időjárási változások eredményeként csütörtöktől gomolyfelhőket lehet tapasztalni az égbolton, ezek időszakosan szétterülnek vagy össze is állhatnak. A napsütéses időszakot napközben hosszú felhős órák válthatják fel. Ezekből jelentős csapadék nem fog esni, mindössze elszórtan várható kisebb mennyiség. Nagyon evés esély van kisebb záporok kialakulására. A szeles időjárás ugyanakkor velünk marad, helyenként élénk széllökésekre kell számítani.

A hőmérsékletben nem lesz lényeges változás holnap, 11 és 16 fok között várható a nappali maximum.

Az éjszaka hűvös lehet, de csak szélvédett, felhőtlen zugokban lehet számítani fagyokra.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 03. 17. Visszatért a tél, újra esik a hó Magyarországon

