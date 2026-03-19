Itt az EKB kamatdöntése!
Itt az EKB kamatdöntése!

Közzéteszi idei második kamatdöntését az Európai Központi Bank (EKB), amelyet az iráni háború nyomán kibontakozó energiaválság miatt egy kifejezetten bizonytalan környezetben kellett hoznia. A várakozásoknak megfelelően az EKB Kormányzótanácsa nem változtatott az irányadó kamatszinten, a betéti ráta maradt 2 százalék. Bár a döntés maga nem volt meglepetés (a piacok 99 százalék esélyt adnak a kamatszint tartására), a befektetők kiemelt figyelemmel követik, hogy milyen hangnemben értékeli Christine Lagarde jegybankelnök a gazdasági folyamatokat, illetve milyen első üzenetet fogalmaz meg a várható inflációs és kamatpályával kapcsolatban. A döntést követő sajtótájékoztatóról ebben a cikkben élőben tudósítunk.
Nem változott a betéti kamat

Az EKB változatlanul 2 százalékon tartotta az irányadó betéti kamatot. A döntés megfelelt a várakozásoknak és a döntéshozók nyilatkozatainak. Korábban a Kormányzótanács több tagja is hangsúlyozta, hogy a megugró energiaárak ellenére az EKB adatfüggő üzemmódban marad, ami kellő mozgásteret biztosít a sokkra való reagálás során. Az iráni háború inflációs hatását a jelenlegi ponton lehetetlen pontosan előre jelezni, így az elemzők szerint is indokolt volt a kamatok változatlanul hagyása.

Hamarosan jön az EKB kamatdöntése!

Az Európai Központi Bank (EKB) 2025 júniusa óta változatlanul 2 százalékon tartotta a betéti rátát, a makrogazdasági alapfolyamatok alapján pedig az elemzők és döntéshozók egyaránt azt várták, hogy ez a nyugodt környezet 2026-ban végig fenn is marad. A közel-keleti konfliktus és a Hormuzi-szoros lezárása miatt kibontakozó energiaválság ugyanakkor egy 2022-höz hasonló helyzetbe hozhatta az eurózóna jegybankját. Bár a jelenlegi energiaársokk kontextusa (kiindulási inflációs és kamatszint, jegybanki és piaci rugalmasság) nagyban különbözik a négy évvel ezelőtt látottól, a piacok viselkedése aggodalomra utal.

A háborús hírekre reagálva például a mai nap a holland tőzsdei gázár (TTF) 73 euró/MWh-s csúcsra emelkedett, miközben a Brent típusú kőolaj világpiaci ára a 2022-ben látott 120 dolláros csúcsok közelében mozog.

Az egyre nagyobb eséllyel tartósnak ígérkező energiaválság az Európai Központi Bankot is nehéz helyzetbe hozta, hiszen a mai sajtótájékoztatón úgy kellene irányt mutatnia a jelenlegi bizonytalan környezetben, hogy a konfliktus hosszát illetően egyelőre mindenki csak találgatni tud.

Az első üzenet azonban konkrétumok nélkül is fontos lesz, elemzők szerint pedig az EKB most sokkal agilisebb lesz, mint 2022-ben és korai beavatkozást ígérő, szigorú üzenetekkel veheti elejét az inflációs várakozások elmozdulásának.

A kamatdöntés 14.15-kor érkezik, amit 14.45-kor sajtótájékoztató követ majd.

Az eseményekről ebben a cikkben élőben tudósítunk.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

