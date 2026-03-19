Súlyos chipválság fenyeget Európában

Az iráni háború egyre látványosabban kezd beszivárogni a globális ellátási láncokba: az európai vállalatok drágábban és lassabban jutnak hozzá az Ázsiából érkező chipekhez, miután a közel-keleti konfliktus komoly zavarokat okozott a légi szállításban - írja a CNBC.

Az iráni háború egyre látványosabban kezd begyűrűzni a globális gazdaságba:

az európai vállalatok már most drágábban és nehezebben jutnak hozzá az Ázsiából érkező félvezetőkhöz,

miután a közel-keleti konfliktus komoly zavarokat okozott a légi szállításban.

Iparági szereplők a CNBC-nek arról beszéltek, hogy a háború február 28-i kitörése óta több repülőtér és logisztikai útvonal is célponttá vált a térségben, ami jelentősen felborította a cargo-forgalmat. A DSV logisztikai cég adatai szerint a globális légi áruszállítási kapacitás jelenleg nagyjából 9 százalékkal marad el a háború előtti szintektől, ami azonnal megemelte a szállítási költségeket, miközben egyre több vállalat szembesül késésekkel az Ázsiából érkező chipek esetében.

A félvezetők kulcsfontosságú alkatrészek szinte minden modern elektronikai termékben, az autóipartól kezdve az ipari berendezéseken és adatközpontokon át egészen a fogyasztói elektronikáig, miközben Európa jelentős részüket Ázsiából, elsősorban Kínából és Tajvanról szerzi be. A mostani zavarok miatt több európai vállalat már tartalékkészletekhez nyúl, miközben sokan prémium árat fizetnek azért, hogy biztosítani tudják a folyamatos szállítást. Stefan Krikken, a DSV légi szállítási üzletágának vezetője szerint a következő hetekben várhatóan csökkenni fognak a készletszintek, miközben a vállalatok abban bíznak, hogy a logisztikai költségek idővel normalizálódnak.

A problémát súlyosbítja, hogy számos cargo-járat már nem használja a közel-keleti légteret, így a gépek gyakran közvetlenül repülnek Ázsiából Európába, vagy hosszabb kerülőutakat tesznek meg. Ez azonban több üzemanyagot igényel, ami csökkenti a szállítható rakomány mennyiségét, hiszen a plusz üzemanyag helyet vesz el a cargótól. Krikken szerint a légitársaságok működési költségeinek mintegy fele az üzemanyaghoz köthető, miközben az olajár emelkedése miatt ez a tétel most gyorsan drágul. Ennek következtében a vállalatok egyre magasabb díjakat fizetnek az Ázsiából Európába érkező szállítmányokért.

Az autóipar különösen érzékeny a félvezetőellátás zavaraira,

hiszen a modern járművekben több száz chip található az infotainment rendszerektől kezdve a vezetéstámogató technológiákig. A német autóipari beszállító, a ZF megerősítette, hogy továbbra is kap félvezetőket, azonban magasabb szállítási költségek mellett kénytelen fenntartani az ellátási láncait. Más iparági szereplők szerint néhány szállítmány esetében már most többnapos késések jelentkeztek.

A nagy gyártók ugyanakkor egyelőre igyekeznek nyugodt hangot megütni. A Volkswagen szóvivője például arról beszélt, hogy a vállalat jelenleg nem lát hatást a termelésére, ugyanakkor szorosan figyeli az ellátási lánc alakulását. Ebben szerepet játszik az is, hogy a vállalatok a Covid-járvány idején tapasztalt chiphiány után tudatosan magasabb készletszinteket építettek ki, és sok esetben több beszállítóra támaszkodnak.

A szakértők szerint azonban ez a védelem csak ideiglenes lehet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images