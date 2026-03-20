Jön az időjárási anomália, amely a mostani szélsőségekre is ráerősíthet

A több éven át tartó La Niña-időszak véget ért, és egy gyorsan erősödő El Niño veheti át a helyét, amely jelentősen átalakíthatja a globális időjárási mintázatokat, és világszerte érezhető hatásokat hozhat - mondta Ürge-Vorsatz Diana, a Közép-európai Egyetem professzora és az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének alelnöke a Portfolio Checklist csütörtöki adásában.

A szakértő elmondta, hogy az El Niño és a La Niña egy óceáni-légköri rendszer két fázisa, amelyek 2–5 évente váltják egymást. Hozzátette:

a hűvösebb víztömegekkel járó La Niña kismértékben csökkenti a globális átlaghőmérsékletet, míg az El Niño ezzel ellentétesen inkább növeli azt.

Hangsúlyozta, hogy bár a változás mindössze néhány tized fokos a Csendes-óceán egy részén, mégis „az egész világ éghajlatát és időjárását befolyásolja”.

Ürge-Vorsatz Diana szerint a most kialakuló jelenség akár rendkívüli is lehet, mivel a kutatók egy erősebb, úgynevezett szuper El Niño lehetőségét sem zárják ki. Míg egy átlagos esemény nagyjából fél fokos eltérést jelent,

itt akár 2–3 fokos melegedés is bekövetkezhet,

ami jelentősen felerősítheti a szélsőséges időjárási jelenségeket és gazdasági hatásokat.

A professzor kiemelte, hogy mindez egy már eleve felmelegedő világban történik, ami különösen aggasztó. A közelmúltban mért rekordmeleg évek után a La Niña sem hozott érdemi lehűlést, ezért „ha egy szuper El Niño még tovább emeli a globális átlaghőmérsékletet, az a már most tapasztalt szélsőségekre is ráerősíthet”.

Az éghajlatváltozás nem önmagában jelent problémát, hanem más válságokat erősít fel. Mint fogalmazott, „nem lehet parkolópályára tenni az éghajlatváltozást”, mert az energiaválsággal, geopolitikai feszültségekkel és gazdasági nehézségekkel együtt súlyosabb hatásokat okozhat. Szerinte a megoldás az energiaátmenet felgyorsítása: aki előbb lép, az lesz függetlenebb az energiaár-sokkoktól és versenyképesebb is marad.

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy Európában, különösen Közép-Európában nehéz előre jelezni az El Niño konkrét hatásait, mivel az időjárás „kaotikus rendszerként” működik, és nincs egyértelmű minta a régióra. Ugyanakkor szerinte a felkészülés kulcsfontosságú:

a talaj vízmegtartó képességének javítása,

a vizes élőhelyek helyreállítása,

valamint a városi zöldfelületek növelése

és az árnyékolás erősítése

mind segíthetnek mérsékelni a szélsőségek hatásait.

